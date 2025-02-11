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В России снизили субсидирование льготных инвесткредитов для АПК

В России снизили субсидирование льготных инвесткредитов для АПК - 11.02.2025, ПРАЙМ

В России снизили субсидирование льготных инвесткредитов для АПК

Субсидирование льготных инвестиционных кредитов для АПК, заключенных ранее в 2025 году, снижено до 50% от ключевой ставки ЦБ, для новых заемщиков ставка по... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T17:30+0300

2025-02-11T17:30+0300

2025-02-11T17:30+0300

экономика

россельхозбанк

апк

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Субсидирование льготных инвестиционных кредитов для АПК, заключенных ранее в 2025 году, снижено до 50% от ключевой ставки ЦБ, для новых заемщиков ставка по льготным программам составляет 50% или 30% от ключевой ставки Банка России плюс 2%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхозбанка. Россельхозбанк кредитует аграриев в соответствии с условиями программ льготного кредитования, установленными в настоящее время, отметили в пресс-службе. "Субсидирование льготных инвестиционных кредитов, заключенных ранее в 2025 году, снижено до 50% от ключевой ставки Банка России", - сообщили в банке, комментируя льготные условия кредитования АПК. Отмечается, что при этом клиентам предоставляется возможность пролонгировать эти кредиты для сохранения уровня долговой нагрузки. "Для новых заемщиков по программе льготного кредитования № 1969 размер ставки составляет 50% или 30% от ключевой ставки Банка России плюс 2%", - подчеркивается в сообщении. Также указывается, что для фермеров действует минимальная ставка - 8,3%. Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по льготной (субсидируемой) ставке.

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россельхозбанк, апк