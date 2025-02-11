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Суд оштрафовал жителя Подмосковья за фильм про скинхедов

Суд оштрафовал жителя Подмосковья за фильм про скинхедов - 11.02.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал жителя Подмосковья за фильм про скинхедов

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал жителя Подмосковья за размещенный в 2010 году в соцсети "ВКонтакте" художественный фильм про скинхедов Romper Stomper (в... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T06:28+0300

2025-02-11T06:28+0300

2025-02-11T06:28+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал жителя Подмосковья за размещенный в 2010 году в соцсети "ВКонтакте" художественный фильм про скинхедов Romper Stomper (в России распространялся как "Скины", "Бритоголовые" или "Ромпер Стомпер"), признанный в 2009 году запрещенным экстремистским материалом, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из них следует, что фильм был выявлен на странице мужчины во "ВКонтакте" в разделе "видео", ролик оказался на платформе в феврале 2010 года. В то же время еще июле 2009-го один из судов России внес Romper Stomper в список запрещенных экстремистских материалов Минюста РФ. Как указал суд, "наличие данных материалов в доступе на публичной сетевой площадке является фактом массового распространения экстремистских материалов", в этой связи на гражданина был наложен административный штраф по статье 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов). Решение было вынесено на минувшей неделе. В суде не уточнили сумму наложенного штрафа, однако статья предусматривает санкцию в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Мужчине также мог грозить административный арест на срок до 15 суток, но суд решил ограничиться более мягким наказанием в том числе из-за позиции гражданина – он в судебное заседание явился, вину признал, в содеянном раскаялся. Австралийский художественный фильм "Ромпер Стомпер" вышел в 1992 году, главную роль в нем исполнил Рассел Кроу. Некоторые страны отказались от его показа из-за жестокого содержания.

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