Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд оштрафовал жителя Подмосковья за фильм про скинхедов - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250211/sud-854830517.html
Суд оштрафовал жителя Подмосковья за фильм про скинхедов
Суд оштрафовал жителя Подмосковья за фильм про скинхедов - 11.02.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал жителя Подмосковья за фильм про скинхедов
Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал жителя Подмосковья за размещенный в 2010 году в соцсети "ВКонтакте" художественный фильм про скинхедов Romper Stomper (в... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T06:28+0300
2025-02-11T06:28+0300
общество
бизнес
россия
рф
вконтакте
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854830517.jpg?1739244506
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал жителя Подмосковья за размещенный в 2010 году в соцсети "ВКонтакте" художественный фильм про скинхедов Romper Stomper (в России распространялся как "Скины", "Бритоголовые" или "Ромпер Стомпер"), признанный в 2009 году запрещенным экстремистским материалом, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из них следует, что фильм был выявлен на странице мужчины во "ВКонтакте" в разделе "видео", ролик оказался на платформе в феврале 2010 года. В то же время еще июле 2009-го один из судов России внес Romper Stomper в список запрещенных экстремистских материалов Минюста РФ. Как указал суд, "наличие данных материалов в доступе на публичной сетевой площадке является фактом массового распространения экстремистских материалов", в этой связи на гражданина был наложен административный штраф по статье 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов). Решение было вынесено на минувшей неделе. В суде не уточнили сумму наложенного штрафа, однако статья предусматривает санкцию в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Мужчине также мог грозить административный арест на срок до 15 суток, но суд решил ограничиться более мягким наказанием в том числе из-за позиции гражданина – он в судебное заседание явился, вину признал, в содеянном раскаялся. Австралийский художественный фильм "Ромпер Стомпер" вышел в 1992 году, главную роль в нем исполнил Рассел Кроу. Некоторые страны отказались от его показа из-за жестокого содержания.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, россия, рф, вконтакте
Общество , Бизнес, РОССИЯ, РФ, ВКонтакте
06:28 11.02.2025
 
Суд оштрафовал жителя Подмосковья за фильм про скинхедов

Суд оштрафовал жителя Подмосковья за фильм про скинхедов Romper Stomper

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал жителя Подмосковья за размещенный в 2010 году в соцсети "ВКонтакте" художественный фильм про скинхедов Romper Stomper (в России распространялся как "Скины", "Бритоголовые" или "Ромпер Стомпер"), признанный в 2009 году запрещенным экстремистским материалом, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из них следует, что фильм был выявлен на странице мужчины во "ВКонтакте" в разделе "видео", ролик оказался на платформе в феврале 2010 года. В то же время еще июле 2009-го один из судов России внес Romper Stomper в список запрещенных экстремистских материалов Минюста РФ.
Как указал суд, "наличие данных материалов в доступе на публичной сетевой площадке является фактом массового распространения экстремистских материалов", в этой связи на гражданина был наложен административный штраф по статье 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов). Решение было вынесено на минувшей неделе.
В суде не уточнили сумму наложенного штрафа, однако статья предусматривает санкцию в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Мужчине также мог грозить административный арест на срок до 15 суток, но суд решил ограничиться более мягким наказанием в том числе из-за позиции гражданина – он в судебное заседание явился, вину признал, в содеянном раскаялся.
Австралийский художественный фильм "Ромпер Стомпер" вышел в 1992 году, главную роль в нем исполнил Рассел Кроу. Некоторые страны отказались от его показа из-за жестокого содержания.
 
ОбществоБизнесРОССИЯРФВКонтакте
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала