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Unicredit добился в суде Лондона отмены запрета против "Русхимальянса"

Unicredit добился в суде Лондона отмены запрета против "Русхимальянса" - 11.02.2025, ПРАЙМ

Unicredit добился в суде Лондона отмены запрета против "Русхимальянса"

Итальянская банковская группа Unicredit добилась в Апелляционном суде Лондона отмены полученного ранее судебного запрета против компании "Русхимальянс",... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T14:27+0300

2025-02-11T14:27+0300

2025-02-11T14:27+0300

бизнес

русхимальянс

unicredit

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Итальянская банковская группа Unicredit добилась в Апелляционном суде Лондона отмены полученного ранее судебного запрета против компании "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", передает агентство Reuters. Uniсredit ранее получил в Лондоне судебный запрет, который препятствовал "Русхимальянсу" продолжать разбирательство против Unicredit в России. Как отмечает агентство, Uniсredit обратился в Апелляционный суд Лондона с просьбой отменить этот запрет, ссылаясь на потенциальный штраф в размере 250 миллионов евро, который грозит банку в противном случае. Согласно решению арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 декабря 2024 года, Unicredit Bank запрещено инициировать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании, включая разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса и инициировать новые арбитражные (третейские) и судебные разбирательства, за исключением компетентных судов Российской Федерации. Также арбитражный суд Петербурга определил взыскать с Unicredit Bank 250 миллионов евро судебной неустойки в случае, если любой из установленных им запретов будет нарушен. Unicredit Bank обжаловал это решение, и арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрит эту жалобу 2 апреля. Гарантии Unicredit Bank обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по разорванному контракту в 2022 году с истцом на строительство в районе Усть-Луги комплекса переработки этансодержащего газа. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они были удовлетворены.

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бизнес, русхимальянс, unicredit