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На Суэцком канале начал работать новый участок
На Суэцком канале начал работать новый участок - 11.02.2025, ПРАЙМ
На Суэцком канале начал работать новый участок
Началась эксплуатация нового десятикилометрового участка в Суэцком канале, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T18:08+0300
2025-02-11T18:08+0300
2025-02-11T18:09+0300
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КАИР, 11 фев - ПРАЙМ. Началась эксплуатация нового десятикилометрового участка в Суэцком канале, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа. В конце декабря 2024 года Рабиа заявлял, что новый участок длиной десять километров, расположенный в районе Малого Горького озера в южной части Суэцкого канала, прошел первый успешный запуск. Это расширение должно позволить увеличить пропускную способность водной артерии, связывающей Средиземное и Красное моря, на шесть-восемь судов в день. "Рабиа отметил, что началась фактическая эксплуатация проекта дублирования Суэцкого канала в рамках проекта в южной части", - говорится в заявлении, которое опубликовала администрация канала. Ранее власти Египта заявили, что страна потеряла в 2024 году около семи миллиардов долларов из-за ситуации в Красном море, доходы от Суэцкого канала упали более чем на 60% по сравнению с 2023 годом. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее неоднократно предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. В связи с этим ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
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суэцкий канал
На Суэцком канале начал работать новый участок
В Египте объявили о начале работы нового участка в Суэцком канале
КАИР, 11 фев - ПРАЙМ. Началась эксплуатация нового десятикилометрового участка в Суэцком канале, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа.
В конце декабря 2024 года Рабиа заявлял, что новый участок длиной десять километров, расположенный в районе Малого Горького озера в южной части Суэцкого канала, прошел первый успешный запуск. Это расширение должно позволить увеличить пропускную способность водной артерии, связывающей Средиземное и Красное моря, на шесть-восемь судов в день.
"Рабиа отметил, что началась фактическая эксплуатация проекта дублирования Суэцкого канала в рамках проекта в южной части", - говорится в заявлении, которое опубликовала администрация канала.
Ранее власти Египта заявили, что страна потеряла в 2024 году около семи миллиардов долларов из-за ситуации в Красном море, доходы от Суэцкого канала упали более чем на 60% по сравнению с 2023 годом.
Египет предоставит "Лукойлу" права на разработку концессии в Суэцком заливе
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее неоднократно предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. В связи с этим ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.