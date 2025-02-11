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В зоне СВО нашли партию шоколада со взрывчаткой - 11.02.2025, ПРАЙМ
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В зоне СВО нашли партию шоколада со взрывчаткой
В зоне СВО нашли партию шоколада со взрывчаткой - 11.02.2025, ПРАЙМ
В зоне СВО нашли партию шоколада со взрывчаткой
Партию шоколада со взрывчаткой обнаружили в зоне СВО, поэтому необходимо усилить контроль за продуктами, которые поступают на передовую, и в России в целом,... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T00:02+0300
2025-02-11T00:02+0300
бизнес
россия
экономика
москва
дмитрий гусев
госдума
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Партию шоколада со взрывчаткой обнаружили в зоне СВО, поэтому необходимо усилить контроль за продуктами, которые поступают на передовую, и в России в целом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. "В зоне СВО нашли партию шоколада. Но не с орешками или изюмом, а со взрывчаткой. Бабах прямо при укусе. К счастью, этого не случилось", - рассказал он. Собеседник агентства не уточнил, когда и где это произошло и какого происхождения был шоколад. "В таких условиях контроль за качеством продуктов выходит на совершенно новый уровень. Это вопрос не только о том, чтобы продукты были вкусными и безопасными, но и о том, чтобы они не представляли угрозу для жизни. В том числе и внутри нашей страны", - убежден Гусев. По его мнению, данная ситуация показала, насколько важно следить за тем, что попадает к российским солдатам на передовую, так как противник не только используют дроны и другие военные технологии, но и пытается действовать даже через продукты. Депутат также призвал к тому, чтобы серьезно усилить контроль со стороны государства за продуктами в магазинах и на маркетплейсах, а особое внимание уделить продуктам, которые завозятся в Россию через параллельный импорт.
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бизнес, россия, москва, дмитрий гусев, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Дмитрий Гусев, Госдума
00:02 11.02.2025
 
В зоне СВО нашли партию шоколада со взрывчаткой

Депутат Гусев: в зоне СВО нашли партию шоколада со взрывчаткой

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Партию шоколада со взрывчаткой обнаружили в зоне СВО, поэтому необходимо усилить контроль за продуктами, которые поступают на передовую, и в России в целом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
"В зоне СВО нашли партию шоколада. Но не с орешками или изюмом, а со взрывчаткой. Бабах прямо при укусе. К счастью, этого не случилось", - рассказал он.
Собеседник агентства не уточнил, когда и где это произошло и какого происхождения был шоколад.
"В таких условиях контроль за качеством продуктов выходит на совершенно новый уровень. Это вопрос не только о том, чтобы продукты были вкусными и безопасными, но и о том, чтобы они не представляли угрозу для жизни. В том числе и внутри нашей страны", - убежден Гусев.
По его мнению, данная ситуация показала, насколько важно следить за тем, что попадает к российским солдатам на передовую, так как противник не только используют дроны и другие военные технологии, но и пытается действовать даже через продукты.
Депутат также призвал к тому, чтобы серьезно усилить контроль со стороны государства за продуктами в магазинах и на маркетплейсах, а особое внимание уделить продуктам, которые завозятся в Россию через параллельный импорт.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАДмитрий ГусевГосдума
 
 
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