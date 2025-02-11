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Товарооборот России и Турции снизился из-за санкций, сообщил посол - 11.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Товарооборот России и Турции снизился из-за санкций, сообщил посол
Товарооборот России и Турции снизился из-за санкций, сообщил посол - 11.02.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Турции снизился из-за санкций, сообщил посол
Объем торговли РФ и Турции снизился из-за западных санкций в 2024 году на 6,8%, почти на четыре миллиарда долларов в денежном выражении, заявил посол РФ в... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T20:08+0300
2025-02-11T20:08+0300
экономика
россия
турция
товарооборот
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АНКАРА, 11 фев – ПРАЙМ. Объем торговли РФ и Турции снизился из-за западных санкций в 2024 году на 6,8%, почти на четыре миллиарда долларов в денежном выражении, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Надо откровенно признать, что санкции нам прямо вредят. Их применение объективно ведет к нарушению хозяйственных связей, сокращению двусторонней торговли, которые мы, к сожалению, наблюдаем уже третий год. В 2024 её объем, согласно данным турецкого Института статистики, снизился на 6,8%, в денежном выражении это составило почти четыре миллиарда долларов США", - сказал Ерхов в интервью телеканалу "Россия 24".
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россия, турция, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, товарооборот
20:08 11.02.2025
 
Товарооборот России и Турции снизился из-за санкций, сообщил посол

Посол: объем торговли РФ и Турции в 2024 г снизился на 6,8% из-за санкций Запада

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Алена Палажченко
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АНКАРА, 11 фев – ПРАЙМ. Объем торговли РФ и Турции снизился из-за западных санкций в 2024 году на 6,8%, почти на четыре миллиарда долларов в денежном выражении, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Надо откровенно признать, что санкции нам прямо вредят. Их применение объективно ведет к нарушению хозяйственных связей, сокращению двусторонней торговли, которые мы, к сожалению, наблюдаем уже третий год. В 2024 её объем, согласно данным турецкого Института статистики, снизился на 6,8%, в денежном выражении это составило почти четыре миллиарда долларов США", - сказал Ерхов в интервью телеканалу "Россия 24".
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