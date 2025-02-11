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Товарооборот России и Турции снизился из-за санкций, сообщил посол

Товарооборот России и Турции снизился из-за санкций, сообщил посол - 11.02.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и Турции снизился из-за санкций, сообщил посол

Объем торговли РФ и Турции снизился из-за западных санкций в 2024 году на 6,8%, почти на четыре миллиарда долларов в денежном выражении, заявил посол РФ в... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T20:08+0300

2025-02-11T20:08+0300

2025-02-11T20:08+0300

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АНКАРА, 11 фев – ПРАЙМ. Объем торговли РФ и Турции снизился из-за западных санкций в 2024 году на 6,8%, почти на четыре миллиарда долларов в денежном выражении, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Надо откровенно признать, что санкции нам прямо вредят. Их применение объективно ведет к нарушению хозяйственных связей, сокращению двусторонней торговли, которые мы, к сожалению, наблюдаем уже третий год. В 2024 её объем, согласно данным турецкого Института статистики, снизился на 6,8%, в денежном выражении это составило почти четыре миллиарда долларов США", - сказал Ерхов в интервью телеканалу "Россия 24".

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россия, турция, товарооборот