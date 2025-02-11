https://1prime.ru/20250211/tramp-854834655.html

Репост Трампа статьи со словами Путина стал посланием ЕС, заявил Рогов

Репост Трампа статьи со словами Путина стал посланием ЕС, заявил Рогов - 11.02.2025, ПРАЙМ

Репост Трампа статьи со словами Путина стал посланием ЕС, заявил Рогов

Репост президентом США Дональдом Трампом статьи с высказыванием президента России Владимира Путина является сигналом и посланием для Евросоюза, считает... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T09:56+0300

2025-02-11T09:56+0300

2025-02-11T10:04+0300

политика

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – ПРАЙМ. Репост президентом США Дональдом Трампом статьи с высказыванием президента России Владимира Путина является сигналом и посланием для Евросоюза, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social ссылку на статью с высказыванием Путина о том, что американский лидер быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком". "Сам факт того, что Трамп репостнул публикацию со словами нашего президента, является прежде всего тревожным сигналом и посланием Евросоюзу", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, Трамп указал место странам ЕС, а также дал четко понять, что теперь конфликт на Украине и последующее восстановление страны должен будет оплачивать Евросоюз.

https://1prime.ru/20250210/peregovory-854820544.html

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россия, сша, дональд трамп, владимир путин