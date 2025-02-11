https://1prime.ru/20250211/tramp-854834655.html
Репост Трампа статьи со словами Путина стал посланием ЕС, заявил Рогов
Репост Трампа статьи со словами Путина стал посланием ЕС, заявил Рогов - 11.02.2025, ПРАЙМ
Репост Трампа статьи со словами Путина стал посланием ЕС, заявил Рогов
Репост президентом США Дональдом Трампом статьи с высказыванием президента России Владимира Путина является сигналом и посланием для Евросоюза, считает... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T09:56+0300
2025-02-11T09:56+0300
2025-02-11T10:04+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – ПРАЙМ. Репост президентом США Дональдом Трампом статьи с высказыванием президента России Владимира Путина является сигналом и посланием для Евросоюза, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social ссылку на статью с высказыванием Путина о том, что американский лидер быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком". "Сам факт того, что Трамп репостнул публикацию со словами нашего президента, является прежде всего тревожным сигналом и посланием Евросоюзу", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, Трамп указал место странам ЕС, а также дал четко понять, что теперь конфликт на Украине и последующее восстановление страны должен будет оплачивать Евросоюз.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Репост Трампа статьи со словами Путина стал посланием ЕС, заявил Рогов
Рогов назвал репост Трампа статьи со словами Путина стал посланием Евросоюзу
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – ПРАЙМ. Репост президентом США Дональдом Трампом статьи с высказыванием президента России Владимира Путина является сигналом и посланием для Евросоюза, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social ссылку на статью с высказыванием Путина о том, что американский лидер быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".
"Сам факт того, что Трамп репостнул публикацию со словами нашего президента, является прежде всего тревожным сигналом и посланием Евросоюзу", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, Трамп указал место странам ЕС, а также дал четко понять, что теперь конфликт на Украине и последующее восстановление страны должен будет оплачивать Евросоюз.
Политолог объяснил, как мог пройти телефонный разговор Путина и Трампа