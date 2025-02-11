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Трамп может свернуть расследования против Tesla, пишут СМИ
Трамп может свернуть расследования против Tesla, пишут СМИ - 11.02.2025, ПРАЙМ
Трамп может свернуть расследования против Tesla, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа может закрыть расследования против компаний американского миллиардера Илона Маска, включая Tesla, а также отменить... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T13:57+0300
2025-02-11T13:57+0300
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа может закрыть расследования против компаний американского миллиардера Илона Маска, включая Tesla, а также отменить ряд мер регулирования в сфере безопасности автомобилей, что может принести значительную выгоду его бизнес-империи, сообщает газета Times. "Тесные связи Маска с Трампом означают, что многие из этих федеральных проблем могут исчезнуть в течение нескольких недель или месяцев", — отмечает издание. По данным газеты, речь идет, в частности, о расследованиях Минюста США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по делу о завышении возможностей автопилота Tesla, а также о правительственном мандате, обязывающем автопроизводителей сообщать о ДТП с участием автомобилей с системой автоматизированного управления. Ряд экспертов, опрошенных Times, предупреждают, что сворачивание этих расследований может иметь серьезные последствия. "Выбор Трампа и его дружба с Маском фактически приведут к ослаблению регулирующей среды, которая долгое время сдерживала Tesla", — заявил аналитик Уолл-стрит Дэниел Айвз. Кроме Tesla, под пристальным вниманием властей находятся и другие компании Маска, включая SpaceX и X (бывший Twitter). Однако, как отмечает газета, их взаимодействие с государством более сложное: SpaceX, например, с 2008 года получила почти $20 млрд федеральных средств на запуск спутников и пилотируемых миссий, а Tesla с 2016 года получила $41,9 млн за поставку электромобилей для американских дипмиссий. Тем временем министерство юстиции уже уволило десятки прокуроров, расследовавших дела, связанные с Теслой и Маском, а сам Трамп ранее заявил о намерении упразднить или серьезно ослабить регулирование автопрома. "Минюст не будет преследовать Илона Маска", — приводит газета слова бывшего помощника прокурора США Питера Зейденберга. По его словам, все текущие расследования, вероятно, будут "заморожены или полностью прекращены". Согласно Times, вопрос о безопасности автомобилей Tesla также остается открытым. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) проводит шесть расследований в отношении системы автопилота Tesla после десятков аварий, произошедших при ее использовании. "Если больше не будет угрозы отзыва, будет ли Tesla добровольно отзывать машины?" — задается вопросом директор Центра автомобильной безопасности Майкл Брукс. Юристы и пострадавшие в авариях с участием автомобилей Tesla опасаются, что без надзора со стороны NHTSA и других агентств компания может избежать ответственности за потенциальные дефекты, отмечается в материале. Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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сша, дональд трамп, tesla
Политика, США, Дональд Трамп, Tesla
Трамп может свернуть расследования против Tesla, пишут СМИ
Times: Трамп может свернуть расследования против Tesla и других компаний Маска
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа может закрыть расследования против компаний американского миллиардера Илона Маска, включая Tesla, а также отменить ряд мер регулирования в сфере безопасности автомобилей, что может принести значительную выгоду его бизнес-империи, сообщает газета Times.
"Тесные связи Маска с Трампом означают, что многие из этих федеральных проблем могут исчезнуть в течение нескольких недель или месяцев", — отмечает издание.
По данным газеты, речь идет, в частности, о расследованиях Минюста США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по делу о завышении возможностей автопилота Tesla, а также о правительственном мандате, обязывающем автопроизводителей сообщать о ДТП с участием автомобилей с системой автоматизированного управления.
Ряд экспертов, опрошенных Times, предупреждают, что сворачивание этих расследований может иметь серьезные последствия. "Выбор Трампа и его дружба с Маском фактически приведут к ослаблению регулирующей среды, которая долгое время сдерживала Tesla", — заявил аналитик Уолл-стрит Дэниел Айвз.
Кроме Tesla, под пристальным вниманием властей находятся и другие компании Маска, включая SpaceX и X (бывший Twitter). Однако, как отмечает газета, их взаимодействие с государством более сложное: SpaceX, например, с 2008 года получила почти $20 млрд федеральных средств на запуск спутников и пилотируемых миссий, а Tesla с 2016 года получила $41,9 млн за поставку электромобилей для американских дипмиссий.
Тем временем министерство юстиции уже уволило десятки прокуроров, расследовавших дела, связанные с Теслой и Маском, а сам Трамп ранее заявил о намерении упразднить или серьезно ослабить регулирование автопрома.
"Минюст не будет преследовать Илона Маска", — приводит газета слова бывшего помощника прокурора США Питера Зейденберга. По его словам, все текущие расследования, вероятно, будут "заморожены или полностью прекращены".
Согласно Times, вопрос о безопасности автомобилей Tesla также остается открытым. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) проводит шесть расследований в отношении системы автопилота Tesla после десятков аварий, произошедших при ее использовании.
"Если больше не будет угрозы отзыва, будет ли Tesla добровольно отзывать машины?" — задается вопросом директор Центра автомобильной безопасности Майкл Брукс.
Юристы и пострадавшие в авариях с участием автомобилей Tesla опасаются, что без надзора со стороны NHTSA и других агентств компания может избежать ответственности за потенциальные дефекты, отмечается в материале.
Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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