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Трамп рассказал о миллиардных растратах в правительстве США - 11.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250211/tramp-854850067.html
Трамп рассказал о миллиардных растратах в правительстве США
Трамп рассказал о миллиардных растратах в правительстве США - 11.02.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о миллиардных растратах в правительстве США
Мошенничество, растраты и злоупотребления на миллиарды долларов найдены в правительстве США, работа по изучению будет продолжена, заявил президент Штатов... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T16:53+0300
2025-02-11T16:53+0300
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ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Мошенничество, растраты и злоупотребления на миллиарды долларов найдены в правительстве США, работа по изучению будет продолжена, заявил президент Штатов Дональд Трамп. "Миллиарды долларов мошенничества, растрат и злоупотреблений уже обнаружены в ходе расследования нашего правительства, которым управляли некомпетентно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Как заявил он, теперь "активисты и политизированные судьи" хотят замедлить этот процесс или остановить. Президент США призвал не терять импульс и продолжить работу. Ранее Трамп приостановил финансирование зарубежных программ, а также ряда внутренних. Он заявлял о коррупции в Агентстве по международному развитию (USAID) и обещал проверить минобразования и Пентагон. Суды блокируют некоторые из решений Белого дома.
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сша, финансы
Экономика, США, Финансы
16:53 11.02.2025
 
Трамп рассказал о миллиардных растратах в правительстве США

Трамп: мошенничество и растраты на миллиарды долларов найдены в правительстве США

© Фото : Official The White House47-й президент США Дональд Трамп
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© Фото : Official The White House
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ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Мошенничество, растраты и злоупотребления на миллиарды долларов найдены в правительстве США, работа по изучению будет продолжена, заявил президент Штатов Дональд Трамп.
"Миллиарды долларов мошенничества, растрат и злоупотреблений уже обнаружены в ходе расследования нашего правительства, которым управляли некомпетентно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Как заявил он, теперь "активисты и политизированные судьи" хотят замедлить этот процесс или остановить. Президент США призвал не терять импульс и продолжить работу.
Ранее Трамп приостановил финансирование зарубежных программ, а также ряда внутренних. Он заявлял о коррупции в Агентстве по международному развитию (USAID) и обещал проверить минобразования и Пентагон. Суды блокируют некоторые из решений Белого дома.
Американский флаг, Вашингтон, США
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ЭкономикаСШАФинансы
 
 
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