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DOGE выявил "шокирующие" траты правительства США, заявил Джонсон
DOGE выявил "шокирующие" траты правительства США, заявил Джонсон - 11.02.2025, ПРАЙМ
DOGE выявил "шокирующие" траты правительства США, заявил Джонсон
Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США под управлением миллиардера Илона Маска выявил "шокирующие" расходы американского... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T15:40+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США под управлением миллиардера Илона Маска выявил "шокирующие" расходы американского правительства, не получившие разрешения в конгрессе, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. "То, что они (сотрудники DOGE - ред.) обнаружили, говоря прямо, шокирует. Есть много расходов федерального правительства, о которых конгресс не знал, несмотря на все наши усилия по контролю (над расходами - ред.), некоторые из них были скрыты", - заявил Джонсон, его слова приводит издание Daily Wire. По его словам, DOGE представляет собой внешний надзорный орган, который анализирует бухгалтерские документы и обнаруживает ранее скрытые расходы. "Мы приветствуем это... Я бы хотел, чтобы суды позволяли исполнительной и законодательной ветвям власти работать, но посмотрим, как все это будет развиваться", - отметил он. Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
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DOGE выявил "шокирующие" траты правительства США, заявил Джонсон
Спикер Джонсон: DOGE выявил шокирующие траты американского правительства
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США под управлением миллиардера Илона Маска выявил "шокирующие" расходы американского правительства, не получившие разрешения в конгрессе, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.
"То, что они (сотрудники DOGE - ред.) обнаружили, говоря прямо, шокирует. Есть много расходов федерального правительства, о которых конгресс не знал, несмотря на все наши усилия по контролю (над расходами - ред.), некоторые из них были скрыты", - заявил Джонсон, его слова приводит издание Daily Wire.
По его словам, DOGE представляет собой внешний надзорный орган, который анализирует бухгалтерские документы и обнаруживает ранее скрытые расходы.
"Мы приветствуем это... Я бы хотел, чтобы суды позволяли исполнительной и законодательной ветвям власти работать, но посмотрим, как все это будет развиваться", - отметил он.
Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
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