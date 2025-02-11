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DOGE выявил "шокирующие" траты правительства США, заявил Джонсон

DOGE выявил "шокирующие" траты правительства США, заявил Джонсон - 11.02.2025, ПРАЙМ

DOGE выявил "шокирующие" траты правительства США, заявил Джонсон

Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США под управлением миллиардера Илона Маска выявил "шокирующие" расходы американского... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T15:40+0300

2025-02-11T15:40+0300

2025-02-11T15:46+0300

экономика

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США под управлением миллиардера Илона Маска выявил "шокирующие" расходы американского правительства, не получившие разрешения в конгрессе, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. "То, что они (сотрудники DOGE - ред.) обнаружили, говоря прямо, шокирует. Есть много расходов федерального правительства, о которых конгресс не знал, несмотря на все наши усилия по контролю (над расходами - ред.), некоторые из них были скрыты", - заявил Джонсон, его слова приводит издание Daily Wire. По его словам, DOGE представляет собой внешний надзорный орган, который анализирует бухгалтерские документы и обнаруживает ранее скрытые расходы. "Мы приветствуем это... Я бы хотел, чтобы суды позволяли исполнительной и законодательной ветвям власти работать, но посмотрим, как все это будет развиваться", - отметил он. Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.

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