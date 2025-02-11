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ЦБ РФ может установить срок хранения реквизитов мошенников

ЦБ РФ может установить срок хранения реквизитов мошенников - 11.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ РФ может установить срок хранения реквизитов мошенников

Банк России рассматривает возможность установить срок, в течение которого реквизиты будут находится в его базе о мошенниках, сообщил заместитель председателя ЦБ | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T07:16+0300

2025-02-11T07:16+0300

2025-02-11T07:16+0300

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комсомольская правда

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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Банк России рассматривает возможность установить срок, в течение которого реквизиты будут находится в его базе о мошенниках, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев. Регулятор ведет базу данных о "подозрительных операциях", в которую все банки обязаны передавать идентификаторы мошеннических операций, включая информацию о получателе денег. Такие сведения необходимы кредитным организациям для предотвращения новых зачислений средств на счета злоумышленников. "Срок, в течение которого реквизиты человека находятся в нашей базе, пока не установлен. Но мы думаем над тем, чтобы определить его. Ведь даже по уголовным делам предусмотрен срок погашения судимости", - сказал Зубарев в интервью газете "Комсомольская правда". Он отметил, что среди дропперов много молодых людей, которые рассчитывали на легкий заработок и не осознавали все риски, или их вовлекли туда по незнанию. "Навсегда усложнять им жизнь и запрещать пользоваться банковскими услугами неправильно", - подчеркнул он.

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