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ЦБ РФ может установить срок хранения реквизитов мошенников - 11.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ РФ может установить срок хранения реквизитов мошенников
ЦБ РФ может установить срок хранения реквизитов мошенников - 11.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ может установить срок хранения реквизитов мошенников
Банк России рассматривает возможность установить срок, в течение которого реквизиты будут находится в его базе о мошенниках, сообщил заместитель председателя ЦБ | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T07:16+0300
2025-02-11T07:16+0300
финансы
банки
экономика
москва
рф
банк россия
банк россии
комсомольская правда
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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Банк России рассматривает возможность установить срок, в течение которого реквизиты будут находится в его базе о мошенниках, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев. Регулятор ведет базу данных о "подозрительных операциях", в которую все банки обязаны передавать идентификаторы мошеннических операций, включая информацию о получателе денег. Такие сведения необходимы кредитным организациям для предотвращения новых зачислений средств на счета злоумышленников. "Срок, в течение которого реквизиты человека находятся в нашей базе, пока не установлен. Но мы думаем над тем, чтобы определить его. Ведь даже по уголовным делам предусмотрен срок погашения судимости", - сказал Зубарев в интервью газете "Комсомольская правда". Он отметил, что среди дропперов много молодых людей, которые рассчитывали на легкий заработок и не осознавали все риски, или их вовлекли туда по незнанию. "Навсегда усложнять им жизнь и запрещать пользоваться банковскими услугами неправильно", - подчеркнул он.
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финансы, банки, москва, рф, банк россия, банк россии, комсомольская правда
Финансы, Банки, Экономика, МОСКВА, РФ, банк Россия, Банк России, Комсомольская правда
07:16 11.02.2025
 
ЦБ РФ может установить срок хранения реквизитов мошенников

ЦБ РФ может установить срок, в течение которого реквизиты будут в его базе о мошенниках

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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Банк России рассматривает возможность установить срок, в течение которого реквизиты будут находится в его базе о мошенниках, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев.
Регулятор ведет базу данных о "подозрительных операциях", в которую все банки обязаны передавать идентификаторы мошеннических операций, включая информацию о получателе денег. Такие сведения необходимы кредитным организациям для предотвращения новых зачислений средств на счета злоумышленников.
"Срок, в течение которого реквизиты человека находятся в нашей базе, пока не установлен. Но мы думаем над тем, чтобы определить его. Ведь даже по уголовным делам предусмотрен срок погашения судимости", - сказал Зубарев в интервью газете "Комсомольская правда".
Он отметил, что среди дропперов много молодых людей, которые рассчитывали на легкий заработок и не осознавали все риски, или их вовлекли туда по незнанию.
"Навсегда усложнять им жизнь и запрещать пользоваться банковскими услугами неправильно", - подчеркнул он.
 
ЭкономикаФинансыБанкиМОСКВАРФбанк РоссияБанк РоссииКомсомольская правда
 
 
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