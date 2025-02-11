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ЦБ рассчитывает, что новое требование к банкам заработает осенью

ЦБ рассчитывает, что новое требование к банкам заработает осенью - 11.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ рассчитывает, что новое требование к банкам заработает осенью

Банк России рассчитывает, что требование к банкам уведомлять родителей об открытии карты подростку и обо всех его операциях заработает осенью, рассказал... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T07:16+0300

2025-02-11T07:16+0300

2025-02-11T07:16+0300

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банк россии

комсомольская правда

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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что требование к банкам уведомлять родителей об открытии карты подростку и обо всех его операциях заработает осенью, рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев. "Есть такая законодательная инициатива. Но мы не стали дожидаться принятия закона. И уже внесли этот пункт в наши требования для банков. Теперь они должны будут уведомлять родителей об открытии карты или онлайн-банка подростку, а также обо всех его операциях: покупках и переводах. Документ согласован с профильными ведомствами, рассчитываем, что новое требование заработает осенью", - сказал Зубарев в интервью газете "Комсомольская правда".

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