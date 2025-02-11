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ЦБ отказал 70% обжаловавшим включение их реквизитов в базу о мошенниках - 11.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ отказал 70% обжаловавшим включение их реквизитов в базу о мошенниках
ЦБ отказал 70% обжаловавшим включение их реквизитов в базу о мошенниках - 11.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ отказал 70% обжаловавшим включение их реквизитов в базу о мошенниках
Банк России отказал 70% обжалованиям граждан о включении их реквизитов в базу данных о мошенниках, рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T07:17+0300
2025-02-11T07:17+0300
финансы
банки
россия
рф
москва
банк россия
банк россии
комсомольская правда
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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Банк России отказал 70% обжалованиям граждан о включении их реквизитов в базу данных о мошенниках, рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев. Порядок исключения сведений о гражданах и организациях из базы данных "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента" начал действовать с 26 июля. Обжаловать включение реквизитов в эту базу данных юрлицо, индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, а также физическое лицо могут двумя способами: обратиться с заявлением в любой из банков, клиентом которого он является или в котором обслуживается его компания, или же направить заявление в ЦБ через интернет-приёмную. "Человек может обжаловать включение своих реквизитов в базу данных… Но массовых жалоб нет, что еще раз подтверждает: это были мошенники или их посредники. Более того, по большинству обращений (около 70%) мы отказали. Банки подтвердили, что на реквизиты этих людей поступали деньги обманутых клиентов. Еще около 20% обращений - от людей, чьих реквизитов не было в базе. Карты у них были заблокированы по другим причинам", - сказал Зубарев в интервью газете "Комсомольская правда". Также он сообщил, что ЦБ РФ исключил 10% обратившихся из базы данных. По его словам, в основном это люди, чьи данные "утекли" или их похитили злоумышленники из самых разных организаций, не обязательно финансовых. Как правило, мошенники оформляли на паспортные данные этих людей электронные кошельки по упрощенной онлайн-идентификации, а потом использовали их для обмана других людей. "За прошлый год база данных увеличилась почти в полтора раза, в ней несколько сотен тысяч реквизитов", - подчеркнул Зубарев. Ранее ЦБ сообщал, что в условиях вступления новых норм для противодействия финансовому мошенничеству банки чаще стали блокировать счета, банковские карты и переводы физических и юридических лиц, что привело к росту жалоб. Число обращений, связанных с блокировкой банками переводов и счетов, выросло в 2,2 раза.
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192
40
192
40
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5
4.7
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финансы, банки, россия, рф, москва, банк россия, банк россии, комсомольская правда
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, банк Россия, Банк России, Комсомольская правда
07:17 11.02.2025
 
ЦБ отказал 70% обжаловавшим включение их реквизитов в базу о мошенниках

ЦБ отказал 70% обжаловавшим включение их реквизитов в базу данных о мошенниках

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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Банк России отказал 70% обжалованиям граждан о включении их реквизитов в базу данных о мошенниках, рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев.
Порядок исключения сведений о гражданах и организациях из базы данных "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента" начал действовать с 26 июля. Обжаловать включение реквизитов в эту базу данных юрлицо, индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, а также физическое лицо могут двумя способами: обратиться с заявлением в любой из банков, клиентом которого он является или в котором обслуживается его компания, или же направить заявление в ЦБ через интернет-приёмную.
"Человек может обжаловать включение своих реквизитов в базу данных… Но массовых жалоб нет, что еще раз подтверждает: это были мошенники или их посредники. Более того, по большинству обращений (около 70%) мы отказали. Банки подтвердили, что на реквизиты этих людей поступали деньги обманутых клиентов. Еще около 20% обращений - от людей, чьих реквизитов не было в базе. Карты у них были заблокированы по другим причинам", - сказал Зубарев в интервью газете "Комсомольская правда".
Также он сообщил, что ЦБ РФ исключил 10% обратившихся из базы данных. По его словам, в основном это люди, чьи данные "утекли" или их похитили злоумышленники из самых разных организаций, не обязательно финансовых. Как правило, мошенники оформляли на паспортные данные этих людей электронные кошельки по упрощенной онлайн-идентификации, а потом использовали их для обмана других людей.
"За прошлый год база данных увеличилась почти в полтора раза, в ней несколько сотен тысяч реквизитов", - подчеркнул Зубарев.
Ранее ЦБ сообщал, что в условиях вступления новых норм для противодействия финансовому мошенничеству банки чаще стали блокировать счета, банковские карты и переводы физических и юридических лиц, что привело к росту жалоб. Число обращений, связанных с блокировкой банками переводов и счетов, выросло в 2,2 раза.
 
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