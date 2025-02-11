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ЦБ получил более 155 тысяч запросов от МВД по мошенническим операциям

ЦБ получил более 155 тысяч запросов от МВД по мошенническим операциям - 11.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ получил более 155 тысяч запросов от МВД по мошенническим операциям

Банк России в 2024 году получил более 155 тысяч запросов от МВД по мошенническим операциям, и в целом правоохранители оперативно - в течение минуты - могут... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T07:17+0300

2025-02-11T07:17+0300

2025-02-11T07:17+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Банк России в 2024 году получил более 155 тысяч запросов от МВД по мошенническим операциям, и в целом правоохранители оперативно - в течение минуты - могут получать сведения из базы регулятора, заявил заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев. "Банки подключены к нашей базе данных и передают в нее информацию обо всех мошеннических операциях или попытках обмана их клиентов. Туда входят реквизиты счетов и карт, данные о получателе похищенных денег", - рассказал он в интервью "Комсомольской правде". "Кроме того, в нашей базе и системах защиты банков учитываются и запросы правоохранительных органов, в которых есть информация о возможно причастных к хищениям денег. Только в 2024 году мы получили более 155 тысяч запросов от МВД... Плюс они тоже могут получить сведения из нашей базы - в течение минуты. Эти данные им нужны для расследования уголовных дел", - добавил Зубарев. Зампред ЦБ напомнил также, что в "черный" список ЦБ попадают и так называемые дропперы – посредники мошенников, которые помогают им обналичивать деньги. Как только их данные поступают в базу ЦБ, банки обязаны блокировать дропперам карты и онлайн-банкинг, чтобы лишить их возможности обналичивать похищенные деньги. В России в октябре 2023 года вступил в силу закон об информационном обмене между Банком России и МВД о случаях и попытках хищений денег со счетов. Правоохранители могут оперативно получать данные о мошенничестве в отношении клиентов банков, в том числе узнавать реквизиты дропперов. Автоматический обмен данными призван повысить скорость расследования уголовных дел по фактам мошенничества при переводах. Банки также могут получать сведения от правоохранительных органов в режиме одного окна – через ФинЦЕРТ Банка России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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