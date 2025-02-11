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Магазины обратились в ФАС из-за низких цен на маркетплейсах
Магазины обратились в ФАС из-за низких цен на маркетплейсах - 11.02.2025, ПРАЙМ
Магазины обратились в ФАС из-за низких цен на маркетплейсах
Компании традиционной розницы пожаловались в ФАС на маркетплейсы из-за неконкурентно низких цен на электронику, говорится в материале РБК. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T11:19+0300
2025-02-11T11:19+0300
2025-02-11T11:19+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Компании традиционной розницы пожаловались в ФАС на маркетплейсы из-за неконкурентно низких цен на электронику, говорится в материале РБК."Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) 6 февраля направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с жалобой на низкие цены на электронику, которые устанавливают маркетплейсы", - сказано в тексте публикации.Отмечается, что, по мнению РАТЭК и других продавцов, маркетплейсы несправедливо снижают цены на товары, включая собственные расходы, что считается незаконной практикой демпинга. Они утверждают, что такое поведение приводит к падению продаж и ущемлению прав и интересов участников рынка.Маркетплейсы также получили значительную долю рынка смартфонов, приводя к сокращению доли федеральных сетей. Разница в ценах между маркетплейсами и физическими магазинами составляет от 20 до 70%. РАТЭК подчеркивает, что этот негативный феномен приводит к серьезным последствиям для продавцов.Кроме того, появление маркетплейсов заставляет ритейлеров сокращать свою деятельность и переходить на агентскую модель продажи. Это оказывает негативное влияние на рынок и покупательский опыт, и ухудшает доступность качественных товаров и условия гарантийного обслуживания.
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россия, фас рф, маркетплейс
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, маркетплейс
Магазины обратились в ФАС из-за низких цен на маркетплейсах
РБК: магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ.
Компании традиционной розницы пожаловались в ФАС на маркетплейсы из-за неконкурентно низких цен на электронику, говорится
в материале РБК.
"Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) 6 февраля направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с жалобой на низкие цены на электронику, которые устанавливают маркетплейсы", - сказано в тексте публикации.
Отмечается, что, по мнению РАТЭК и других продавцов, маркетплейсы несправедливо снижают цены на товары, включая собственные расходы, что считается незаконной практикой демпинга. Они утверждают, что такое поведение приводит к падению продаж и ущемлению прав и интересов участников рынка.
Маркетплейсы также получили значительную долю рынка смартфонов, приводя к сокращению доли федеральных сетей. Разница в ценах между маркетплейсами и физическими магазинами составляет от 20 до 70%. РАТЭК подчеркивает, что этот негативный феномен приводит к серьезным последствиям для продавцов.
Кроме того, появление маркетплейсов заставляет ритейлеров сокращать свою деятельность и переходить на агентскую модель продажи. Это оказывает негативное влияние на рынок и покупательский опыт, и ухудшает доступность качественных товаров и условия гарантийного обслуживания.
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