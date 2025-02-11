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В Турции оценили последствия введения Трампом пошлин на сталь и алюминий - 11.02.2025, ПРАЙМ
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В Турции оценили последствия введения Трампом пошлин на сталь и алюминий
В Турции оценили последствия введения Трампом пошлин на сталь и алюминий - 11.02.2025, ПРАЙМ
В Турции оценили последствия введения Трампом пошлин на сталь и алюминий
Турция на фоне введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на поставку в Штаты стали и алюминия будет вынуждена диверсифицировать рынки, чтобы не понести... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T04:18+0300
2025-02-11T04:18+0300
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АНКАРА, 11 фев - ПРАЙМ. Турция на фоне введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на поставку в Штаты стали и алюминия будет вынуждена диверсифицировать рынки, чтобы не понести большие потери, сообщило издание Ekonomim со ссылкой на оценки представителей рынка. Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия. "Трамп ввел дополнительные налоги на турецкую продукцию еще в 2018 году. В результате необходимых инициатив, предпринятых как министерством, так и ассоциациями экспортеров, удвоенные налоги были возвращены к прежним ставкам. Заявление США о том, что они снова введут дополнительные налоги на турецкую продукцию, а также на другие страны, окажет негативное влияние. В таких случаях мы должны обратиться к альтернативным рынкам, чтобы не потерять слишком много. Мы должны диверсифицировать наши экспортные рынки", - заявил изданию председатель совета директоров компании Işık Çelik Пахливан Байлан. В свою очередь, генеральный секретарь турецкой ассоциации производителей стали Вейсел Яйан сказал газете, что экспорт Турции в США уже сократился до 287 тысяч тонн, так что сектор не сильно пострадает. "Это крайне низкая цифра по сравнению с 2,5 миллиона тонн, которые мы экспортировали в прошлом", - уточнил он. По данным издания, экспорт Турции в США начал стремительно снижаться после введения тарифов в 2018 году. В январе - ноябре 2024 года Турция экспортировала стальной продукции в Соединенные Штаты на 570 миллионов 241 тысячу долларов, общий экспорт стали в 2024 году составил всего 287 тысяч тонн. Ранее издание Politico сообщило, что британское правительство добивается от Вашингтона разъяснений по поводу решения Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия. Британская торговая ассоциация производителей стали UK Steel заявила, что решение Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали станет сокрушительным ударом по сталелитейному сектору Великобритании.
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мировая экономика, сша, турция, вашингтон, дональд трамп, politico
Экономика, Мировая экономика, США, ТУРЦИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Politico
04:18 11.02.2025
 
В Турции оценили последствия введения Трампом пошлин на сталь и алюминий

Ekonomim: Турция из-за пошлин на сталь и алюминий будет вынуждена диверсифицировать рынки

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АНКАРА, 11 фев - ПРАЙМ. Турция на фоне введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на поставку в Штаты стали и алюминия будет вынуждена диверсифицировать рынки, чтобы не понести большие потери, сообщило издание Ekonomim со ссылкой на оценки представителей рынка.
Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия.
"Трамп ввел дополнительные налоги на турецкую продукцию еще в 2018 году. В результате необходимых инициатив, предпринятых как министерством, так и ассоциациями экспортеров, удвоенные налоги были возвращены к прежним ставкам. Заявление США о том, что они снова введут дополнительные налоги на турецкую продукцию, а также на другие страны, окажет негативное влияние. В таких случаях мы должны обратиться к альтернативным рынкам, чтобы не потерять слишком много. Мы должны диверсифицировать наши экспортные рынки", - заявил изданию председатель совета директоров компании Işık Çelik Пахливан Байлан.
В свою очередь, генеральный секретарь турецкой ассоциации производителей стали Вейсел Яйан сказал газете, что экспорт Турции в США уже сократился до 287 тысяч тонн, так что сектор не сильно пострадает.
"Это крайне низкая цифра по сравнению с 2,5 миллиона тонн, которые мы экспортировали в прошлом", - уточнил он.
По данным издания, экспорт Турции в США начал стремительно снижаться после введения тарифов в 2018 году. В январе - ноябре 2024 года Турция экспортировала стальной продукции в Соединенные Штаты на 570 миллионов 241 тысячу долларов, общий экспорт стали в 2024 году составил всего 287 тысяч тонн.
Ранее издание Politico сообщило, что британское правительство добивается от Вашингтона разъяснений по поводу решения Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия. Британская торговая ассоциация производителей стали UK Steel заявила, что решение Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали станет сокрушительным ударом по сталелитейному сектору Великобритании.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАТУРЦИЯВАШИНГТОНДональд ТрампPolitico
 
 
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