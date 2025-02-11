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В Турции рассказали о конкуренции с китайским и европейским бизнесом - 11.02.2025, ПРАЙМ
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В Турции рассказали о конкуренции с китайским и европейским бизнесом
В Турции рассказали о конкуренции с китайским и европейским бизнесом - 11.02.2025, ПРАЙМ
В Турции рассказали о конкуренции с китайским и европейским бизнесом
Турецкому бизнесу предстоит острая конкуренция с китайским и европейским бизнесом в случае отмены антироссийских санкций со стороны США, завил РИА Новости... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T07:17+0300
2025-02-11T07:17+0300
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АНКАРА, 11 фев – ПРАЙМ, Вугар Гасанов. Турецкому бизнесу предстоит острая конкуренция с китайским и европейским бизнесом в случае отмены антироссийских санкций со стороны США, завил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Турецкие компании уверенно занимают места, освобожденные западным бизнесом на российском рынке, так как Анкара до сих пор не присоединилась к санкциям и продолжает торговые отношения с Москвой, об этом сообщила в начале года турецкая газета Dünya. По ее данным, турецкие бренды заполнили магазины во многих торговых центрах и стали крупнейшими игроками на рынке, особенно в сфере бытовой техники. "Если санкции будут сняты, мы увидим, что турецкому деловому миру будет сложно конкурировать. Давайте не будем забывать, что на российском рынке уже есть серьезное китайское доминирование. Турки, которые могут конкурировать с китайцами, конкурируют гораздо сильнее с Европой, но, конечно, российские переходы будут учитываться, особенно в предпочтении европейских брендов", - заявил эксперт. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции в 2023 году с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. По словам президента РФ Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции не эффективны.
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мировая экономика, бизнес, анкара, сша, москва, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, владимир путин, мид
Мировая экономика, Бизнес, Экономика, Анкара, США, МОСКВА, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, Владимир Путин, МИД
07:17 11.02.2025
 
В Турции рассказали о конкуренции с китайским и европейским бизнесом

Эксперт Эрчин: турецкому бизнесу будет сложно конкурировать с китайским и европейским

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АНКАРА, 11 фев – ПРАЙМ, Вугар Гасанов. Турецкому бизнесу предстоит острая конкуренция с китайским и европейским бизнесом в случае отмены антироссийских санкций со стороны США, завил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Турецкие компании уверенно занимают места, освобожденные западным бизнесом на российском рынке, так как Анкара до сих пор не присоединилась к санкциям и продолжает торговые отношения с Москвой, об этом сообщила в начале года турецкая газета Dünya. По ее данным, турецкие бренды заполнили магазины во многих торговых центрах и стали крупнейшими игроками на рынке, особенно в сфере бытовой техники.
"Если санкции будут сняты, мы увидим, что турецкому деловому миру будет сложно конкурировать. Давайте не будем забывать, что на российском рынке уже есть серьезное китайское доминирование. Турки, которые могут конкурировать с китайцами, конкурируют гораздо сильнее с Европой, но, конечно, российские переходы будут учитываться, особенно в предпочтении европейских брендов", - заявил эксперт.
Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции в 2023 году с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. По словам президента РФ Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции не эффективны.
 
ЭкономикаМировая экономикаБизнесАнкараСШАМОСКВАМевлют ЧавушоглуЭнтони БлинкенВладимир ПутинМИД
 
 
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