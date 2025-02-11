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В Турции отметили резкое сокращение интереса к зимнему туризму в стране

В Турции отметили резкое сокращение интереса к зимнему туризму в стране - 11.02.2025, ПРАЙМ

В Турции отметили резкое сокращение интереса к зимнему туризму в стране

Интерес к зимнему туризму снизился в Турции после пожара на горнолыжном курорте, унесшем жизни 78 человек, упала заполняемость отелей, несмотря на их скидки,... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T08:53+0300

2025-02-11T08:53+0300

2025-02-11T08:53+0300

туризм

турция

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АНКАРА, 11 фев - ПРАЙМ. Интерес к зимнему туризму снизился в Турции после пожара на горнолыжном курорте, унесшем жизни 78 человек, упала заполняемость отелей, несмотря на их скидки, сообщила во вторник турецкая проправительственная газета Türkiye. Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на 21 января. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования арестованы 21 человек, в том числе владелец гостиницы. "Пожар в Болу Карталкая сильно повлиял на зимний туризм. Уровень заполняемости отелей на таких горнолыжных курортах, как Улудаг, Картепе, Эрджиес и Паландёкен, упал ниже 70 процентов. Несмотря на то, что 29 марта начнется неделя семестровых каникул, потери по сравнению с аналогичным периодом прошлого года налицо. С другой стороны, было отмечено, что цены на отели также снизились. После пожара было замечено, что некоторые отели применяют скидки до 20-25 процентов", - пишет издание. Эмер Текин, сотрудник туристического агентства, заявил, что после катастрофы в Болу среди отдыхающих возникло беспокойство. "Некоторые из тех, кто купил зимний тур по раннему бронированию, хотели его отменить. И отечественные, и иностранные туристы стали с предубеждением смотреть на зимние отели. Хотя мы говорим нашим клиентам, что все меры безопасности приняты, мы видим, что спрос на бронирование в прошлом году снизился. Сегодня говорят о том, что заполняемость горнолыжных курортов снизилась до 70 процентов, хотя это разные показатели. Особенно если рассматривать период второго полугодия, то спрос меньше, чем в прошлом году. Отели принимают все меры предосторожности. Поэтому отдыхающие могут спокойно отправляться в отпуск", - сказал он. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. Ранее владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив шеф-повара, электрика и охранников.

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туризм, турция, бизнес