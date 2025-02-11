https://1prime.ru/20250211/ucheniya-854833567.html
Посол Индонезии рассказал о военно-морских учениях Индонезии и России
Посол Индонезии рассказал о военно-морских учениях Индонезии и России - 11.02.2025, ПРАЙМ
Посол Индонезии рассказал о военно-морских учениях Индонезии и России
Следующие совместные военно-морские учения Индонезии и России "Орруда" могут пройти в 2026 году, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Тавареш. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T09:24+0300
2025-02-11T09:24+0300
2025-02-11T09:24+0300
политика
россия
индонезия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/05/854686546_0:290:2995:1975_1920x0_80_0_0_2967429f0587b8a7cc2ad2015edb9526.jpg
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Следующие совместные военно-морские учения Индонезии и России "Орруда" могут пройти в 2026 году, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Тавареш. "Учения "Орруда-2024" прошли в Сурабае. Насколько я знаю, учения "Орруда" проводятся раз в два года. То есть, они должны пройти в следующем году. В таких учениях много пользы. С учетом итогов "Орруды" Индонезия и Россия, вероятно, продолжат изучать возможности для проведения совместных военно-морских учений в будущем", - сказал Тавареш в интервью агентству. Ранее в Яванском море отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Громкий", "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" приняли участие в первом совместном военно-морском учении "Орруда-2024" с боевыми кораблями ВМС Индонезии. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20250210/estoniya-854801917.html
индонезия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/05/854686546_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_542eaad7dd1a27d2a8e3c319cdf99f32.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индонезия
Политика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ
Посол Индонезии рассказал о военно-морских учениях Индонезии и России
Посол Тавареш: военно-морские учения Индонезии и России могут пройти в 2026 году
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Следующие совместные военно-морские учения Индонезии и России "Орруда" могут пройти в 2026 году, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Тавареш.
"Учения "Орруда-2024" прошли в Сурабае. Насколько я знаю, учения "Орруда" проводятся раз в два года. То есть, они должны пройти в следующем году. В таких учениях много пользы. С учетом итогов "Орруды" Индонезия и Россия, вероятно, продолжат изучать возможности для проведения совместных военно-морских учений в будущем", - сказал Тавареш в интервью агентству.
Ранее в Яванском море отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Громкий", "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" приняли участие в первом совместном военно-морском учении "Орруда-2024" с боевыми кораблями ВМС Индонезии.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Военные в Эстонии получили обморожения в ходе учений из-за снаряжения