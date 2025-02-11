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В Минэнерго назвали главные источники энергии как минимум в течение 50 лет - 11.02.2025, ПРАЙМ
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В Минэнерго назвали главные источники энергии как минимум в течение 50 лет
В Минэнерго назвали главные источники энергии как минимум в течение 50 лет - 11.02.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго назвали главные источники энергии как минимум в течение 50 лет
Углеводороды останутся основным источником энергии на мировых рынках еще как минимум в течение следующих 50 лет, заявил первый замминистра энергетики Павел... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T14:40+0300
2025-02-11T14:40+0300
энергетика
павел сорокин
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Углеводороды останутся основным источником энергии на мировых рынках еще как минимум в течение следующих 50 лет, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин на India Energy Week. На вопрос, какой вид энергии будет самым востребованным в течение следующих 50 лет, он ответил: "Углеводороды. Они будут в победителях еще более 50 лет". По словам Сорокина, спрос на традиционные источники энергии достигнет пика не раньше, чем перестанет расти численность населения в мире. Россия закладывает рост объемов добычи углеводородов в проект Энергостратегии до 2050. Ежегодная добыча нефти к 2050 году, как ожидается, достигнет 540 миллионов тонн, газа - 900 миллиардов кубометров.
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павел сорокин
Энергетика, Павел Сорокин
14:40 11.02.2025
 
В Минэнерго назвали главные источники энергии как минимум в течение 50 лет

Сорокин: углеводороды будут главным источником энергии как минимум в течение 50 лет

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Углеводороды останутся основным источником энергии на мировых рынках еще как минимум в течение следующих 50 лет, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин на India Energy Week.
На вопрос, какой вид энергии будет самым востребованным в течение следующих 50 лет, он ответил: "Углеводороды. Они будут в победителях еще более 50 лет".
По словам Сорокина, спрос на традиционные источники энергии достигнет пика не раньше, чем перестанет расти численность населения в мире.
Россия закладывает рост объемов добычи углеводородов в проект Энергостратегии до 2050. Ежегодная добыча нефти к 2050 году, как ожидается, достигнет 540 миллионов тонн, газа - 900 миллиардов кубометров.
 
ЭнергетикаПавел Сорокин
 
 
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