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В Минэнерго назвали главные источники энергии как минимум в течение 50 лет

В Минэнерго назвали главные источники энергии как минимум в течение 50 лет - 11.02.2025, ПРАЙМ

В Минэнерго назвали главные источники энергии как минимум в течение 50 лет

Углеводороды останутся основным источником энергии на мировых рынках еще как минимум в течение следующих 50 лет, заявил первый замминистра энергетики Павел... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T14:40+0300

2025-02-11T14:40+0300

2025-02-11T14:40+0300

энергетика

павел сорокин

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Углеводороды останутся основным источником энергии на мировых рынках еще как минимум в течение следующих 50 лет, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин на India Energy Week. На вопрос, какой вид энергии будет самым востребованным в течение следующих 50 лет, он ответил: "Углеводороды. Они будут в победителях еще более 50 лет". По словам Сорокина, спрос на традиционные источники энергии достигнет пика не раньше, чем перестанет расти численность населения в мире. Россия закладывает рост объемов добычи углеводородов в проект Энергостратегии до 2050. Ежегодная добыча нефти к 2050 году, как ожидается, достигнет 540 миллионов тонн, газа - 900 миллиардов кубометров.

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павел сорокин