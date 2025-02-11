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Турецким туроператорам "чудовищно" угрожают из-за России, сообщил посол
Турецким туроператорам "чудовищно" угрожают из-за России, сообщил посол - 11.02.2025, ПРАЙМ
Турецким туроператорам "чудовищно" угрожают из-за России, сообщил посол
Дипломаты западных стран угрожают турецким туристическим операторам, предостерегая их от развития сотрудничества с Российской Федерации. Об этом рассказал в... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T22:53+0300
2025-02-11T22:53+0300
2025-02-11T22:59+0300
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АНКАРА, 11 фев – ПРАЙМ. Дипломаты западных стран угрожают турецким туристическим операторам, предостерегая их от развития сотрудничества с Российской Федерации. Об этом рассказал в беседе с телеканалом "Россия 24" посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Они (турецкие туроператоры - прим. ред.) рассказывали, как совершенно чудовищно, напрямую на них выходили сотрудники одного из посольств западных стран, расположенных в Анкаре, - сообщил Посол. - Напрямую предостерегали их от развития сотрудничества с Россией, в том числе, в туристической сфере".По его словам, турецких туроператоров "предупреждали, что их деятельность на этом направлении (сотрудничество с Россией - прим. ред.), находится под плотным контролем соответствующих ведомств этой страны".Вместе с тем он рассказал, что в 2024 году Турцию посетили 6,7 млн туристов из России, из которых 4 млн отдыхали в отелях на юге страны.
https://1prime.ru/20250209/turtsija-854785415.html
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запад, туроператоры, турция
Политика, ЗАПАД, туроператоры, ТУРЦИЯ
Турецким туроператорам "чудовищно" угрожают из-за России, сообщил посол
Посол: западные дипломаты "чудовищно" угрожают турецким операторам из-за России
АНКАРА, 11 фев – ПРАЙМ. Дипломаты западных стран угрожают турецким туристическим операторам, предостерегая их от развития сотрудничества с Российской Федерации. Об этом рассказал в беседе с телеканалом "Россия 24" посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Они (турецкие туроператоры - прим. ред.) рассказывали, как совершенно чудовищно, напрямую на них выходили сотрудники одного из посольств западных стран, расположенных в Анкаре, - сообщил Посол. - Напрямую предостерегали их от развития сотрудничества с Россией, в том числе, в туристической сфере".
По его словам, турецких туроператоров "предупреждали, что их деятельность на этом направлении (сотрудничество с Россией - прим. ред.), находится под плотным контролем соответствующих ведомств этой страны".
В Турции оценили действия США на мировом рынке
Вместе с тем он рассказал, что в 2024 году Турцию посетили 6,7 млн туристов из России, из которых 4 млн отдыхали в отелях на юге страны.