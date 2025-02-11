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Украина получает газ из Европы через словацкий газопровод, заявил Фицо - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Украина получает газ из Европы через словацкий газопровод, заявил Фицо
Украина получает газ из Европы через словацкий газопровод, заявил Фицо - 11.02.2025, ПРАЙМ
Украина получает газ из Европы через словацкий газопровод, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T13:33+0300
2025-02-11T13:33+0300
энергетика
газ
украина
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод. "Ожидаю признания от оппозиции за то, что несколько дней течет через реверсивную трубу в населенном пункте Вояны (на востоке республики - ред.) газ на Украину. Газ, без которого бы Украина замерзла… Поставщиками (этого газа - ред.) являются иностранные компании. Мы все же имеем моральное право размышлять о том, как остановить иностранные поставки в размере порядка 7,5 миллиона кубических метров газа в день. Эти иностранные поставки из Европы на Украину вызывают еще большее давление на цену газа", - сказал Фицо.Ранее словацкие СМИ сообщили, что с 6 февраля словацкий газопровод Вояны-Ужгород на востоке страны стал использоваться для поставок газа на Украину. Последние три года, как отмечает издание SITA, этот газопровод практически не использовался. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова говорила, что остановка Киевом транзита российского газа через украинскую территорию не только спровоцировала рост цен на этот вид топлива, но и создает проблемы самой Украине, объем газа в украинских хранилищах опустился до критического уровня.
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газ, украина, словакия, роберт фицо
Энергетика, Газ, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
13:33 11.02.2025
 
Украина получает газ из Европы через словацкий газопровод, заявил Фицо

Фицо: Украина получает газ из Европы через словацкий газопровод

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод.
"Ожидаю признания от оппозиции за то, что несколько дней течет через реверсивную трубу в населенном пункте Вояны (на востоке республики - ред.) газ на Украину. Газ, без которого бы Украина замерзла… Поставщиками (этого газа - ред.) являются иностранные компании. Мы все же имеем моральное право размышлять о том, как остановить иностранные поставки в размере порядка 7,5 миллиона кубических метров газа в день. Эти иностранные поставки из Европы на Украину вызывают еще большее давление на цену газа", - сказал Фицо.
Ранее словацкие СМИ сообщили, что с 6 февраля словацкий газопровод Вояны-Ужгород на востоке страны стал использоваться для поставок газа на Украину. Последние три года, как отмечает издание SITA, этот газопровод практически не использовался.
Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова говорила, что остановка Киевом транзита российского газа через украинскую территорию не только спровоцировала рост цен на этот вид топлива, но и создает проблемы самой Украине, объем газа в украинских хранилищах опустился до критического уровня.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию
13:21
 
ЭнергетикаГазУКРАИНАСЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
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