https://1prime.ru/20250211/ukraina-854843337.html
Украина получает газ из Европы через словацкий газопровод, заявил Фицо
Украина получает газ из Европы через словацкий газопровод, заявил Фицо - 11.02.2025, ПРАЙМ
Украина получает газ из Европы через словацкий газопровод, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T13:33+0300
2025-02-11T13:33+0300
2025-02-11T13:33+0300
энергетика
газ
украина
словакия
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg
БРАТИСЛАВА, 11 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод. "Ожидаю признания от оппозиции за то, что несколько дней течет через реверсивную трубу в населенном пункте Вояны (на востоке республики - ред.) газ на Украину. Газ, без которого бы Украина замерзла… Поставщиками (этого газа - ред.) являются иностранные компании. Мы все же имеем моральное право размышлять о том, как остановить иностранные поставки в размере порядка 7,5 миллиона кубических метров газа в день. Эти иностранные поставки из Европы на Украину вызывают еще большее давление на цену газа", - сказал Фицо.Ранее словацкие СМИ сообщили, что с 6 февраля словацкий газопровод Вояны-Ужгород на востоке страны стал использоваться для поставок газа на Украину. Последние три года, как отмечает издание SITA, этот газопровод практически не использовался. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова говорила, что остановка Киевом транзита российского газа через украинскую территорию не только спровоцировала рост цен на этот вид топлива, но и создает проблемы самой Украине, объем газа в украинских хранилищах опустился до критического уровня.
https://1prime.ru/20250211/gaz-854842707.html
украина
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_209:0:2673:1848_1920x0_80_0_0_631cbd291d867e64c940b79bb57b09d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, украина, словакия, роберт фицо
Энергетика, Газ, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
Украина получает газ из Европы через словацкий газопровод, заявил Фицо
Фицо: Украина получает газ из Европы через словацкий газопровод
БРАТИСЛАВА, 11 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод.
"Ожидаю признания от оппозиции за то, что несколько дней течет через реверсивную трубу в населенном пункте Вояны (на востоке республики - ред.) газ на Украину. Газ, без которого бы Украина замерзла… Поставщиками (этого газа - ред.) являются иностранные компании. Мы все же имеем моральное право размышлять о том, как остановить иностранные поставки в размере порядка 7,5 миллиона кубических метров газа в день. Эти иностранные поставки из Европы на Украину вызывают еще большее давление на цену газа", - сказал Фицо.
Ранее словацкие СМИ сообщили, что с 6 февраля словацкий газопровод Вояны-Ужгород на востоке страны стал использоваться для поставок газа на Украину. Последние три года, как отмечает издание SITA, этот газопровод практически не использовался.
Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова говорила, что остановка Киевом транзита российского газа через украинскую территорию не только спровоцировала рост цен на этот вид топлива, но и создает проблемы самой Украине, объем газа в украинских хранилищах опустился до критического уровня.
Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию