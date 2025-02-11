https://1prime.ru/20250211/usaid-854835955.html

В Bloomberg предупредили о последствиях закрытия USAID

В Bloomberg предупредили о последствиях закрытия USAID - 11.02.2025, ПРАЙМ

В Bloomberg предупредили о последствиях закрытия USAID

Закрытие американского Агентства по международному развитию (USAID) может привести к ударам по гуманитарным автоколоннам со стороны военных США, так как... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T10:30+0300

2025-02-11T10:30+0300

2025-02-11T10:30+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Закрытие американского Агентства по международному развитию (USAID) может привести к ударам по гуманитарным автоколоннам со стороны военных США, так как агентство больше не может предупреждать о местах работы сотрудников гуманитарных организаций, передает агентство Bloomberg. Ранее телеканал CNN писал, что многие сотрудники агентства по всему миру были шокированы известиями о принудительном уходе в административный отпуск и переживают за свою безопасность. Как сообщили CNN источники, сотрудникам уже закрыли доступ к рабочей электронной почте и системе оповещения USAID, которая предупреждает об угрозах безопасности, демонстрациях или эвакуации на территориях, где расположены его представительства. "Конвои с гуманитарной помощью могут подвергнуться ударам со стороны американских военных после того, как система, разработанная для предупреждения чиновников из Пентагона об их местонахождении в зонах военных действий, была закрыта в рамках решения администрации Трампа о закрытии американского Агентства по международному развитию", - отмечается в материале на сайте агентства. Как поясняется, на протяжении примерно последних десяти лет USAID собирало данные о локации учреждений по оказанию гуманитарной помощи в горячих точках по всему миру и делилось ими с сотрудниками министерства обороны США, ответственными за определение будущих целей для нанесения ударов. Это была "сеть коммуникации в реальном времени", и информация зачастую обновлялась по несколько раз в день. "По словам двух американских чиновников, эта "система гуманитарного оповещения" не работает уже больше недели… Данный шаг поставил под угрозу жизни американских граждан и других гуманитарных работников в странах, где США проводят военные операции, в том числе в Йемене и Сирии", - заявляет агентство. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.

https://1prime.ru/20250210/usaid-854825810.html

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