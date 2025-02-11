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Шеф Пентагона объяснил, в чьих интересах работало USAID - 11.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250211/usaid-854853510.html
Шеф Пентагона объяснил, в чьих интересах работало USAID
Шеф Пентагона объяснил, в чьих интересах работало USAID - 11.02.2025, ПРАЙМ
Шеф Пентагона объяснил, в чьих интересах работало USAID
Военные жалуются, что Агентство по международному развитию (USAID), преследовало глобалистскую повестку, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T20:03+0300
2025-02-11T20:04+0300
политика
пентагон
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мнение
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ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Военные жалуются, что Агентство по международному развитию (USAID), преследовало глобалистскую повестку, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. "Минобороны - это не USAID. У USAID много проблем, о которых мне сказали военные. Они реализуют глобалистскую повестку, которая не имеет отношения к подходу "Америка на первом месте", - заявил Хегсет журналистам в штаб-квартире африканского командования в Германии, трансляцию вел Пентагон. Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Агентство США по международному развитию объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
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пентагон, usaid, мнение
Политика, Пентагон, USAID, мнение
20:03 11.02.2025 (обновлено: 20:04 11.02.2025)
 
Шеф Пентагона объяснил, в чьих интересах работало USAID

Шеф Пентагона Хегсет: USAID работало в интересах глобалистов, а не США

USAID больше не будет работать в РФ
USAID больше не будет работать в РФ
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ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Военные жалуются, что Агентство по международному развитию (USAID), преследовало глобалистскую повестку, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Минобороны - это не USAID. У USAID много проблем, о которых мне сказали военные. Они реализуют глобалистскую повестку, которая не имеет отношения к подходу "Америка на первом месте", - заявил Хегсет журналистам в штаб-квартире африканского командования в Германии, трансляцию вел Пентагон.
Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Небензя сделал заявление о USAID и "российской пропаганде"
Вчера, 20:43
Агентство США по международному развитию объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
 
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