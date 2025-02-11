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МИД Венгрии обвинил Киев в поддержке дискредитации правительства страны

МИД Венгрии обвинил Киев в поддержке дискредитации правительства страны - 11.02.2025, ПРАЙМ

МИД Венгрии обвинил Киев в поддержке дискредитации правительства страны

Украина активно финансирует акции, направленные на дискредитацию венгерского правительства, Будапешт расценивает это как "нож в спину" после гуманитарных акций... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T16:38+0300

2025-02-11T16:38+0300

2025-02-11T16:38+0300

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БУДАПЕШТ, 11 фев - ПРАЙМ. Украина активно финансирует акции, направленные на дискредитацию венгерского правительства, Будапешт расценивает это как "нож в спину" после гуманитарных акций для поддержки украинских беженцев, заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр. Ранее глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш заявил, что, по информации венгерских спецслужб, Украина запустила кампанию по дискредитации венгерского премьер-министра Виктора Орбана, чтобы ослабить способность Венгрии отстаивать свои интересы, к кампании привлечены венгерские и иностранные журналисты. "Несколько дней назад выяснилось, что Киев активно финансирует и поддерживает такие акции, которые направлены на дискредитацию венгерской внешней и внутренней политики. Очевидно, что такое грубое внешнее вмешательство во внутреннюю политику Венгрии нельзя оставить без решительного ответа", - сказал Мадьяр в видеообращении.По его словам, после гуманитарных акций, развернутых венгерским правительством в поддержку украинских беженцев, такие действия Киева "нельзя оценивать иначе, чем удар в спину". Мадьяр также сообщил, что отправляется в Киев с целью "потребовать от украинских властей объяснений всего этого, а в случае отсутствия объяснений определить перспективу венгерских ответных мер". "В интересах Венгрии по-прежнему сохранять хорошие отношения с Украиной, но для этого со стороны Украины необходимо выполнение двух условий: надо вернуть отнятые у закарпатских венгров права, и Киев должен немедленно прекратить всю подобную деятельность, направленную против венгерского правительства, и вернуться к честному диалогу", - добавил госсекретарь. В конце марта 2022 года министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.

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мировая экономика, венгрия, украина, общество