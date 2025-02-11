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Экспорт французских вин снижается второй год - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Экспорт французских вин снижается второй год
Экспорт французских вин снижается второй год - 11.02.2025, ПРАЙМ
Экспорт французских вин снижается второй год
Экспорт французских вин и спиртосодержащих напитков снижается второй год подряд, в 2024 году он сократился на 4% в условиях экономической и геополитической... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T16:15+0300
2025-02-11T16:15+0300
экономика
франция
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вино
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ПАРИЖ, 11 фев - ПРАЙМ. Экспорт французских вин и спиртосодержащих напитков снижается второй год подряд, в 2024 году он сократился на 4% в условиях экономической и геополитической напряженности, следует из отчета Федерации экспортёров вин и крепких напитков Франции (FEVS). "Экспорт французских вин и спиртосодержащих напитков в 2024 году достиг 15,6 миллиардов евро. Эти данные показывают дальнейшее снижение на 4% по сравнению с 2023 годом, при этом объемы стабильны (- 0,1%) в контексте продолжающейся экономической и геополитической напряженности", - говорится в отчете. Отмечается, что экспорт в США налаживается, по сравнению с прошлым годом он вырос на 5%, в основном это касается вин, здесь экспорт увеличился на 8,4%. Экспорт в Китай сократился на 20% из-за неблагоприятной экономической обстановки и из-за антидемпингового расследования в отношении бренди из стран ЕС. Кроме того, в Азии вырос экспорт в Таиланд и Малайзию.
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франция, ес, вино
Экономика, ФРАНЦИЯ, ЕС, вино
16:15 11.02.2025
 
Экспорт французских вин снижается второй год

FEVS: экспорт вин Франции в 2024 году сократился на 4%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство игристого вина
Производство игристого вина - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ПАРИЖ, 11 фев - ПРАЙМ. Экспорт французских вин и спиртосодержащих напитков снижается второй год подряд, в 2024 году он сократился на 4% в условиях экономической и геополитической напряженности, следует из отчета Федерации экспортёров вин и крепких напитков Франции (FEVS).
"Экспорт французских вин и спиртосодержащих напитков в 2024 году достиг 15,6 миллиардов евро. Эти данные показывают дальнейшее снижение на 4% по сравнению с 2023 годом, при этом объемы стабильны (- 0,1%) в контексте продолжающейся экономической и геополитической напряженности", - говорится в отчете.
Отмечается, что экспорт в США налаживается, по сравнению с прошлым годом он вырос на 5%, в основном это касается вин, здесь экспорт увеличился на 8,4%.
Экспорт в Китай сократился на 20% из-за неблагоприятной экономической обстановки и из-за антидемпингового расследования в отношении бренди из стран ЕС. Кроме того, в Азии вырос экспорт в Таиланд и Малайзию.
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