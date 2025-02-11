https://1prime.ru/20250211/vtb-854833157.html

ВТБ увеличил продажи инвестиционных бриллиантов

ВТБ увеличил продажи инвестиционных бриллиантов - 11.02.2025, ПРАЙМ

ВТБ увеличил продажи инвестиционных бриллиантов

Продажи инвестиционных бриллиантов в ВТБ выросли в 2024 году на 60%; в этом году ожидается, что спрос инвесторов на драгоценные камни продолжит увеличиваться,... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T09:00+0300

2025-02-11T09:00+0300

2025-02-11T09:00+0300

экономика

бизнес

финансы

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/43/842264369_0:228:3053:1945_1920x0_80_0_0_89d2419325528b99a8cfe0f0e46c4e82.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Продажи инвестиционных бриллиантов в ВТБ выросли в 2024 году на 60%; в этом году ожидается, что спрос инвесторов на драгоценные камни продолжит увеличиваться, сообщила пресс-служба банка. "По итогам 2024 года количество сделок по инвестиционным бриллиантам в ВТБ увеличилось на 60%. Объем портфеля продаж драгоценных камней вырос на 46% и достиг 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в значительной мере росту интереса к бриллиантам способствовала отмена 20% НДС при их покупке физическими лицами у банков в 2022 году. "В 2025 году мы ожидаем дальнейший рост интереса инвесторов к драгоценным камням как защитному инструменту, позволяющему хеджировать валютные риски и диверсифицировать свой портфель в долгосрочной перспективе", – приводятся в сообщении слова вице-президента, руководителя Private Banking и "Привилегии" ВТБ Оксаны Семененко. Самые активные инвесторы, как указала пресс-служба банка, в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

https://1prime.ru/20250210/vtb-854816858.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, втб