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ВТБ увеличил продажи инвестиционных бриллиантов - 11.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВТБ увеличил продажи инвестиционных бриллиантов
ВТБ увеличил продажи инвестиционных бриллиантов - 11.02.2025, ПРАЙМ
ВТБ увеличил продажи инвестиционных бриллиантов
Продажи инвестиционных бриллиантов в ВТБ выросли в 2024 году на 60%; в этом году ожидается, что спрос инвесторов на драгоценные камни продолжит увеличиваться,... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T09:00+0300
2025-02-11T09:00+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Продажи инвестиционных бриллиантов в ВТБ выросли в 2024 году на 60%; в этом году ожидается, что спрос инвесторов на драгоценные камни продолжит увеличиваться, сообщила пресс-служба банка. "По итогам 2024 года количество сделок по инвестиционным бриллиантам в ВТБ увеличилось на 60%. Объем портфеля продаж драгоценных камней вырос на 46% и достиг 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в значительной мере росту интереса к бриллиантам способствовала отмена 20% НДС при их покупке физическими лицами у банков в 2022 году. "В 2025 году мы ожидаем дальнейший рост интереса инвесторов к драгоценным камням как защитному инструменту, позволяющему хеджировать валютные риски и диверсифицировать свой портфель в долгосрочной перспективе", – приводятся в сообщении слова вице-президента, руководителя Private Banking и "Привилегии" ВТБ Оксаны Семененко. Самые активные инвесторы, как указала пресс-служба банка, в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
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бизнес, финансы, втб
Экономика, Бизнес, Финансы, ВТБ
09:00 11.02.2025
 
ВТБ увеличил продажи инвестиционных бриллиантов

ВТБ в 2024 году увеличил продажи инвестиционных бриллиантов на 60%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПроизводство бриллиантов во Владивостоке
Производство бриллиантов во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Продажи инвестиционных бриллиантов в ВТБ выросли в 2024 году на 60%; в этом году ожидается, что спрос инвесторов на драгоценные камни продолжит увеличиваться, сообщила пресс-служба банка.
"По итогам 2024 года количество сделок по инвестиционным бриллиантам в ВТБ увеличилось на 60%. Объем портфеля продаж драгоценных камней вырос на 46% и достиг 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в значительной мере росту интереса к бриллиантам способствовала отмена 20% НДС при их покупке физическими лицами у банков в 2022 году.
"В 2025 году мы ожидаем дальнейший рост интереса инвесторов к драгоценным камням как защитному инструменту, позволяющему хеджировать валютные риски и диверсифицировать свой портфель в долгосрочной перспективе", – приводятся в сообщении слова вице-президента, руководителя Private Banking и "Привилегии" ВТБ Оксаны Семененко.
Самые активные инвесторы, как указала пресс-служба банка, в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
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