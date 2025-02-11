https://1prime.ru/20250211/yandeks-854837441.html
"Яндекс" представил умный телевизор с функцией улучшения картинки через ИИ
"Яндекс" представил умный телевизор с функцией улучшения картинки через ИИ - 11.02.2025, ПРАЙМ
"Яндекс" представил умный телевизор с функцией улучшения картинки через ИИ
"Яндекс" представил второе поколение умных телевизоров, в новой модели есть оптимизация изображения с помощью искусственного интеллекта, возможность... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T11:04+0300
2025-02-11T11:04+0300
2025-02-11T11:04+0300
технологии
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850181420_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a7f131c5330b8dcc57cf99b44928e11.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Яндекс" представил второе поколение умных телевизоров, в новой модели есть оптимизация изображения с помощью искусственного интеллекта, возможность ограничивать время просмотра для детей и голосовое управление браузером, говорится в релизе компании. "Яндекс" выпустил умный телевизор второго поколения - ТВ Станцию QLED. В новой модели появилась функция оптимизации изображения AI Picture Quality, возможность ограничивать время просмотра для детей и управлять функциями Браузера голосом… Это первый умный телевизор "Яндекса" с QLED-экраном в среднем ценовом сегменте", - сказано в релизе. Технология AI Picture Quality позволяет анализировать происходящее на экране и автоматически менять настройки изображения - улучшать цветопередачу, яркость, контрастность и детализацию. Так, лица людей в фильмах и сериалах выглядят естественнее, краски природы - насыщеннее, а детали архитектуры - точнее. Голосовой помощник "Алиса" внутри телевизора умеет понимать команды, которым ее не учили, разбивать сложные запросы на простые и учитывать, что происходит на экране: например, "Алиса, включи ТНТ и сделай погромче" или "Алиса, выключи телевизор, когда закончится фильм". Кроме этого, "Алиса" теперь умеет управлять браузером: открывать сайты, прокручивать страницы, искать информацию в интернете и управлять историей поиска. Родители могут ограничить время просмотра телевизора, но если ребенок хочет продлить его, то может попросить об этом "Алису". Голосовой помощник отправит запрос родителям через приложение "Дом с Алисой", в котором взрослые смогут удаленно продлить время на полчаса, час или два. Также взрослые могут поставить пин-код, чтобы ребенок не мог выйти из детского аккаунта. "Одновременно с выходом ТВ Станции QLED "Яндекс" изменил подход к сервисному обслуживанию. Срок службы всех ТВ Станций, в том числе приобретенных ранее, увеличили до 5 лет. Это значит, что в течение этого времени пользователям будет доступно обслуживание в авторизованных сервисных центрах с обеспечением запасных частей, инструментов и инструкций, необходимых для ремонта устройства", - сообщили в компании. Новые "ТВ Станции" можно приобрести на "Яндекс Маркете", в Ozon, "М.Видео", "Эльдорадо" и DNS. "ТВ Станция QLED" представлена в диагоналях 43, 50, 55 и 65 дюймов, цена составит от 49 990 рублей до 84 990 рублей в зависимости от диагонали.
https://1prime.ru/20250210/jandeks-854798981.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850181420_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1200168c310aa6e7062347061db8719.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, яндекс
"Яндекс" представил умный телевизор с функцией улучшения картинки через ИИ
"Яндекс" представил поколение умных телевизоров с функцией улучшения картинки
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Яндекс" представил второе поколение умных телевизоров, в новой модели есть оптимизация изображения с помощью искусственного интеллекта, возможность ограничивать время просмотра для детей и голосовое управление браузером, говорится в релизе компании.
"Яндекс" выпустил умный телевизор второго поколения - ТВ Станцию QLED. В новой модели появилась функция оптимизации изображения AI Picture Quality, возможность ограничивать время просмотра для детей и управлять функциями Браузера голосом… Это первый умный телевизор "Яндекса" с QLED-экраном в среднем ценовом сегменте", - сказано в релизе.
Технология AI Picture Quality позволяет анализировать происходящее на экране и автоматически менять настройки изображения - улучшать цветопередачу, яркость, контрастность и детализацию. Так, лица людей в фильмах и сериалах выглядят естественнее, краски природы - насыщеннее, а детали архитектуры - точнее.
Голосовой помощник "Алиса" внутри телевизора умеет понимать команды, которым ее не учили, разбивать сложные запросы на простые и учитывать, что происходит на экране: например, "Алиса, включи ТНТ и сделай погромче" или "Алиса, выключи телевизор, когда закончится фильм". Кроме этого, "Алиса" теперь умеет управлять браузером: открывать сайты, прокручивать страницы, искать информацию в интернете и управлять историей поиска.
Родители могут ограничить время просмотра телевизора, но если ребенок хочет продлить его, то может попросить об этом "Алису". Голосовой помощник отправит запрос родителям через приложение "Дом с Алисой", в котором взрослые смогут удаленно продлить время на полчаса, час или два. Также взрослые могут поставить пин-код, чтобы ребенок не мог выйти из детского аккаунта.
"Одновременно с выходом ТВ Станции QLED "Яндекс" изменил подход к сервисному обслуживанию. Срок службы всех ТВ Станций, в том числе приобретенных ранее, увеличили до 5 лет. Это значит, что в течение этого времени пользователям будет доступно обслуживание в авторизованных сервисных центрах с обеспечением запасных частей, инструментов и инструкций, необходимых для ремонта устройства", - сообщили в компании.
Новые "ТВ Станции" можно приобрести на "Яндекс Маркете", в Ozon, "М.Видео", "Эльдорадо" и DNS. "ТВ Станция QLED" представлена в диагоналях 43, 50, 55 и 65 дюймов, цена составит от 49 990 рублей до 84 990 рублей в зависимости от диагонали.
На "Яндекс Маркете" появилось более 40 тысяч товаров из ассортимента Lamoda