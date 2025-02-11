https://1prime.ru/20250211/yandeks-854837441.html

"Яндекс" представил умный телевизор с функцией улучшения картинки через ИИ

"Яндекс" представил умный телевизор с функцией улучшения картинки через ИИ - 11.02.2025, ПРАЙМ

"Яндекс" представил умный телевизор с функцией улучшения картинки через ИИ

"Яндекс" представил второе поколение умных телевизоров, в новой модели есть оптимизация изображения с помощью искусственного интеллекта, возможность... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T11:04+0300

2025-02-11T11:04+0300

2025-02-11T11:04+0300

технологии

яндекс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850181420_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a7f131c5330b8dcc57cf99b44928e11.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Яндекс" представил второе поколение умных телевизоров, в новой модели есть оптимизация изображения с помощью искусственного интеллекта, возможность ограничивать время просмотра для детей и голосовое управление браузером, говорится в релизе компании. "Яндекс" выпустил умный телевизор второго поколения - ТВ Станцию QLED. В новой модели появилась функция оптимизации изображения AI Picture Quality, возможность ограничивать время просмотра для детей и управлять функциями Браузера голосом… Это первый умный телевизор "Яндекса" с QLED-экраном в среднем ценовом сегменте", - сказано в релизе. Технология AI Picture Quality позволяет анализировать происходящее на экране и автоматически менять настройки изображения - улучшать цветопередачу, яркость, контрастность и детализацию. Так, лица людей в фильмах и сериалах выглядят естественнее, краски природы - насыщеннее, а детали архитектуры - точнее. Голосовой помощник "Алиса" внутри телевизора умеет понимать команды, которым ее не учили, разбивать сложные запросы на простые и учитывать, что происходит на экране: например, "Алиса, включи ТНТ и сделай погромче" или "Алиса, выключи телевизор, когда закончится фильм". Кроме этого, "Алиса" теперь умеет управлять браузером: открывать сайты, прокручивать страницы, искать информацию в интернете и управлять историей поиска. Родители могут ограничить время просмотра телевизора, но если ребенок хочет продлить его, то может попросить об этом "Алису". Голосовой помощник отправит запрос родителям через приложение "Дом с Алисой", в котором взрослые смогут удаленно продлить время на полчаса, час или два. Также взрослые могут поставить пин-код, чтобы ребенок не мог выйти из детского аккаунта. "Одновременно с выходом ТВ Станции QLED "Яндекс" изменил подход к сервисному обслуживанию. Срок службы всех ТВ Станций, в том числе приобретенных ранее, увеличили до 5 лет. Это значит, что в течение этого времени пользователям будет доступно обслуживание в авторизованных сервисных центрах с обеспечением запасных частей, инструментов и инструкций, необходимых для ремонта устройства", - сообщили в компании. Новые "ТВ Станции" можно приобрести на "Яндекс Маркете", в Ozon, "М.Видео", "Эльдорадо" и DNS. "ТВ Станция QLED" представлена в диагоналях 43, 50, 55 и 65 дюймов, цена составит от 49 990 рублей до 84 990 рублей в зависимости от диагонали.

https://1prime.ru/20250210/jandeks-854798981.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, яндекс