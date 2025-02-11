https://1prime.ru/20250211/zaklyuchennyy-854855419.html

В США сообщили о возвращении заключенного в России американца

В США сообщили о возвращении заключенного в России американца - 11.02.2025, ПРАЙМ

В США сообщили о возвращении заключенного в России американца

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Российскую Федерацию, чтобы договориться о... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T22:07+0300

2025-02-11T22:07+0300

2025-02-11T22:12+0300

политика

россия

заключенный

возвращение

сша

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ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Российскую Федерацию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России гражданина США Марка Фогеля. Об этом сообщили в администрации президента США. Кака заявил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц, "президент Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф могут объявить, что господин Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, задержанным в России".

https://1prime.ru/20250211/svo-854853328.html

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россия, заключенный, возвращение, сша