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В США сообщили о возвращении заключенного в России американца - 11.02.2025, ПРАЙМ
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В США сообщили о возвращении заключенного в России американца
В США сообщили о возвращении заключенного в России американца - 11.02.2025, ПРАЙМ
В США сообщили о возвращении заключенного в России американца
Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Российскую Федерацию, чтобы договориться о... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T22:07+0300
2025-02-11T22:12+0300
политика
россия
заключенный
возвращение
сша
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ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Российскую Федерацию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России гражданина США Марка Фогеля. Об этом сообщили в администрации президента США. Кака заявил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц, "президент Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф могут объявить, что господин Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, задержанным в России".
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россия, заключенный, возвращение, сша
Политика, РОССИЯ, заключенный, возвращение, США
22:07 11.02.2025 (обновлено: 22:12 11.02.2025)
 
В США сообщили о возвращении заключенного в России американца

Белый дом заявил о возвращении заключенного в России американца Фогеля

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© NASA . Beboy
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ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Российскую Федерацию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России гражданина США Марка Фогеля. Об этом сообщили в администрации президента США.
Кака заявил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц, "президент Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф могут объявить, что господин Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, задержанным в России".
не брать Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
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ПолитикаРОССИЯзаключенныйвозвращениеСША
 
 
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