https://1prime.ru/20250211/zakon-854838107.html
Совфед рассмотрит закон об индексации военной пенсии
Совфед рассмотрит закон об индексации военной пенсии - 11.02.2025, ПРАЙМ
Совфед рассмотрит закон об индексации военной пенсии
Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о повышении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%, этот вопрос включен в повестку. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T11:13+0300
2025-02-11T11:13+0300
2025-02-11T11:13+0300
совфед
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/64/842526461_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_afd4a691684fefc767740a51b699fdaa.jpg
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о повышении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%, этот вопрос включен в повестку. Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон. Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ. В соответствии с документом, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5%. Изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей" подготовлен в целях совершенствования пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, говорится в пояснительной записке. В соответствии с финансово-экономическим обоснованием, на реализацию закона потребуется выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере 56,6 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250211/sovfed-854837184.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/64/842526461_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_b34f45644357a95df3b839d3993066b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совфед, общество , рф
Совфед рассмотрит закон об индексации военной пенсии
Совфед 12 февраля рассмотрит закон об индексации военной пенсии
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о повышении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%, этот вопрос включен в повестку.
Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон.
Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ. В соответствии с документом, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5%.
Изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей" подготовлен в целях совершенствования пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, говорится в пояснительной записке.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием, на реализацию закона потребуется выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере 56,6 миллиарда рублей.
Комитет СФ поддержал проект об индексации военной пенсии на 9,5 процента