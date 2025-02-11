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Совфед рассмотрит закон об индексации военной пенсии

Совфед рассмотрит закон об индексации военной пенсии - 11.02.2025, ПРАЙМ

Совфед рассмотрит закон об индексации военной пенсии

Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о повышении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%, этот вопрос включен в повестку. | 11.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о повышении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%, этот вопрос включен в повестку. Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон. Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ. В соответствии с документом, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5%. Изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей" подготовлен в целях совершенствования пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, говорится в пояснительной записке. В соответствии с финансово-экономическим обоснованием, на реализацию закона потребуется выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере 56,6 миллиарда рублей.

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совфед, общество , рф