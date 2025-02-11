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Власти изучат идею ввести полный запрет на экспорт бензина, заявил Новак
Власти изучат идею ввести полный запрет на экспорт бензина, заявил Новак - 11.02.2025, ПРАЙМ
Власти изучат идею ввести полный запрет на экспорт бензина, заявил Новак
Правительство РФ и Минэнерго проработают предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полностью запретить на месяц экспорт бензина из России, эта... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T13:14+0300
2025-02-11T13:14+0300
2025-02-11T13:14+0300
энергетика
александр новак
бензин
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ и Минэнерго проработают предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полностью запретить на месяц экспорт бензина из России, эта инициатива требует тщательного анализа, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. В пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что готова инициировать обсуждение вопроса о запрете экспорта бензина для производителей на один месяц. Мера, по мнению ФАС, должна стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона. В свою очередь Минэнерго заявило, что решение о запрете экспорта может быть принято при необходимости. "Мы будем смотреть, безусловно мы будем принимать решение, связанное в первую очередь с насыщением внутреннего рынка. Это требует тщательного анализа. Мы обязательно проработаем эту инициативу вместе с Минэнерго", - сказал Новак, отвечая на вопрос об инициативе ФАС. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
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александр новак, бензин
Энергетика, Александр Новак, Бензин
Власти изучат идею ввести полный запрет на экспорт бензина, заявил Новак
Новак: власти проработают идею ввести полный запрет на экспорт бензина на месяц
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ и Минэнерго проработают предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полностью запретить на месяц экспорт бензина из России, эта инициатива требует тщательного анализа, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
В пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что готова инициировать обсуждение вопроса о запрете экспорта бензина для производителей на один месяц. Мера, по мнению ФАС, должна стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона. В свою очередь Минэнерго заявило, что решение о запрете экспорта может быть принято при необходимости.
"Мы будем смотреть, безусловно мы будем принимать решение, связанное в первую очередь с насыщением внутреннего рынка. Это требует тщательного анализа. Мы обязательно проработаем эту инициативу вместе с Минэнерго", - сказал Новак, отвечая на вопрос об инициативе ФАС.
Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
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