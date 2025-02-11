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Цены на золото после рекордного роста перешли к снижению - 11.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250211/zolota-854852710.html
Цены на золото после рекордного роста перешли к снижению
Цены на золото после рекордного роста перешли к снижению - 11.02.2025, ПРАЙМ
Цены на золото после рекордного роста перешли к снижению
Стоимость золота во вторник перешла к снижению после роста до нового рекорда, свидетельствуют данные торгов. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T18:46+0300
2025-02-11T18:46+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник перешла к снижению после роста до нового рекорда, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.29 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 10,91 доллара, или на 0,37%, до 2 923,49 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов вторника котировки поднимались до рекордного значения в 2 968 долларов за тройскую унцию. А за предыдущие два торговых дня золото подорожало на 2%. В это же время стоимость мартовского фьючерса на серебро опускается на 0,58%, до 32,303 доллара за унцию. Инвесторы в том числе ожидают выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед банковским комитетом конгресса. Глава Федрезерва также выступит и в среду - перед комитетом по финансовым услугам. Сигналы регулятора могут отражаться на курсе доллара, который регулирует величину спроса на золото держателей других валют.
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золото, цены, снижение
Экономика, золото, цены, снижение
18:46 11.02.2025
 
Цены на золото после рекордного роста перешли к снижению

Цена на золото перешла к снижению после достижения рекорда ранее во вторник

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник перешла к снижению после роста до нового рекорда, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.29 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 10,91 доллара, или на 0,37%, до 2 923,49 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов вторника котировки поднимались до рекордного значения в 2 968 долларов за тройскую унцию. А за предыдущие два торговых дня золото подорожало на 2%.
В это же время стоимость мартовского фьючерса на серебро опускается на 0,58%, до 32,303 доллара за унцию.
Золото, слитки
Золото дорожает, подбираясь к новому рекорду
Вчера, 18:29
Инвесторы в том числе ожидают выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед банковским комитетом конгресса. Глава Федрезерва также выступит и в среду - перед комитетом по финансовым услугам. Сигналы регулятора могут отражаться на курсе доллара, который регулирует величину спроса на золото держателей других валют.
 
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