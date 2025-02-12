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Рейс из Петербурга в Красноярск перенаправили в Абакан

Рейс из Петербурга в Красноярск перенаправили в Абакан - 12.02.2025, ПРАЙМ

Рейс из Петербурга в Красноярск перенаправили в Абакан

Рейс авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга в Красноярск был перенаправлен в Абакан из-за низкого коэффициента сцепления на взлетной полосе в аэропорту... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T06:05+0300

2025-02-12T06:05+0300

2025-02-12T06:05+0300

бизнес

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КРАСНОЯРСК, 12 фев – ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга в Красноярск был перенаправлен в Абакан из-за низкого коэффициента сцепления на взлетной полосе в аэропорту назначения, на борту находилось 126 пассажиров, сообщает пресс-служба авиагавани. "Airbus A319 авиакомпании "Россия", рейс FV 6573 Санкт-Петербург – Красноярск ушел на запасной аэродром в Абакан из-за низкого коэффициента сцепления взлетной полосы. На борту находится 126 пассажиров", - говорится в сообщении. Информация о времени возвращения рейса в аэропорт Красноярск будет предоставлена дополнительно. Согласно данным авиагавани, в 8.30 (04.30 мск) приём воздушных судов в аэропорту Красноярск возобновлен, аэропорт работает в штатном режиме.

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бизнес, россия, красноярск, санкт-петербург