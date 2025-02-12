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Афганистан поставляет в Россию газированные напитки, энергетики и специи - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Афганистан поставляет в Россию газированные напитки, энергетики и специи
Афганистан поставляет в Россию газированные напитки, энергетики и специи - 12.02.2025, ПРАЙМ
Афганистан поставляет в Россию газированные напитки, энергетики и специи
Афганистан поставляют в Россию газированные напитки, энергетики, специи и казаны для плова, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Афганистане Дмитрий... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T06:41+0300
2025-02-12T06:41+0300
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мировая экономика
афганистан
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украина
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Афганистан поставляют в Россию газированные напитки, энергетики, специи и казаны для плова, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. По его словам, Афганистан, в первую очередь, поставляет в Россию сухофрукты, изюм. Также Россия закупает афганские овощи и виноград, но пока в небольших объемах. "Запущены поставки гранатов с юга Афганистана - по размеру они с два кулака. В России начинают знакомиться с афганским шафраном. Его называют "красным золотом" Востока", - поделился Жирнов. Но, по его словам, только сельхозпродукцией торговля на ограничивается. Афганистан также отправляет в Россию хромовые руды, концентраты, минералы, рубины, изумруды: "Это где-то шестая часть импорта". "Россия покупает афганские специи, газированные и энергетические напитки, лекарственные травы - лаванду, чабрец, солодку. Ну и казаны, конечно, для плова. Ценители афганской кухни - а у нас их всё больше, - знают, что готовить главное афганской блюдо надо, как и положено, в афганском казане", - рассказал Жирнов. The Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а затем в июне - о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России. В конце июля российской подразделение Coca-Cola (ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия") было переименовано в ООО "Мултон Партнерс" и запустило производство аналога Coca-Cola - "Добрый Cola". Первый завод Coca-Cola в Афганистане был открыт в 2006 году бывшим президентом Хамидом Карзаем. Завод принадлежал местной компании Habib Gulzar Non-Alcoholic Beverages Ltd и мог производить до 120 миллионов бутылок газированных напитков в год.
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бизнес, мировая экономика, афганистан, москва, украина, coca-cola, sprite
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, АФГАНИСТАН, МОСКВА, УКРАИНА, Coca-Cola, Sprite
06:41 12.02.2025
 
Афганистан поставляет в Россию газированные напитки, энергетики и специи

Посол Жирнов: Афганистан поставляет в Россию газированные напитки, энергетики и специи

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Афганистан поставляют в Россию газированные напитки, энергетики, специи и казаны для плова, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.
По его словам, Афганистан, в первую очередь, поставляет в Россию сухофрукты, изюм. Также Россия закупает афганские овощи и виноград, но пока в небольших объемах.
"Запущены поставки гранатов с юга Афганистана - по размеру они с два кулака. В России начинают знакомиться с афганским шафраном. Его называют "красным золотом" Востока", - поделился Жирнов.
Но, по его словам, только сельхозпродукцией торговля на ограничивается. Афганистан также отправляет в Россию хромовые руды, концентраты, минералы, рубины, изумруды: "Это где-то шестая часть импорта".
"Россия покупает афганские специи, газированные и энергетические напитки, лекарственные травы - лаванду, чабрец, солодку. Ну и казаны, конечно, для плова. Ценители афганской кухни - а у нас их всё больше, - знают, что готовить главное афганской блюдо надо, как и положено, в афганском казане", - рассказал Жирнов.
The Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а затем в июне - о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России. В конце июля российской подразделение Coca-Cola (ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия") было переименовано в ООО "Мултон Партнерс" и запустило производство аналога Coca-Cola - "Добрый Cola".
Первый завод Coca-Cola в Афганистане был открыт в 2006 году бывшим президентом Хамидом Карзаем. Завод принадлежал местной компании Habib Gulzar Non-Alcoholic Beverages Ltd и мог производить до 120 миллионов бутылок газированных напитков в год.
 
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