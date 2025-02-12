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АКРА прогнозирует рост энергопотребления в ЕЭС в 2025 году на уровне 3% - 12.02.2025, ПРАЙМ
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АКРА прогнозирует рост энергопотребления в ЕЭС в 2025 году на уровне 3%
АКРА прогнозирует рост энергопотребления в ЕЭС в 2025 году на уровне 3% - 12.02.2025, ПРАЙМ
АКРА прогнозирует рост энергопотребления в ЕЭС в 2025 году на уровне 3%
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) прогнозирует, что рост энергопотребления в Единой энергетической системе России (ЕЭС) по итогам текущего... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T00:17+0300
2025-02-12T00:17+0300
энергетика
экономика
москва
акра
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) прогнозирует, что рост энергопотребления в Единой энергетической системе России (ЕЭС) по итогам текущего года сохранится и будет на уровне 3% относительно прошлого года, сообщило агентство. "АКРА полагает, что по результатам 2025 года рост электропотребления в ЕЭС России сохранится и будет находиться в пределах 3% относительно показателя предыдущего года", - сказано в докладе. Агентство также сообщило, что за период с начала года по 3 февраля показатели планового электропотребления в ЕЭС России продемонстрировали снижение относительно аналогичного периода прошлого года. Во второй ценовой зоне (Сибирь) снижение было равно 0,9%, тогда как в первой (европейская часть России и Урал) оно составило 2,9%. АКРА связывает тенденцию снижения главным образом с погодными условиями в этом году. Ранее, в январе, председатель правления Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий заявлял, что потребление электроэнергии в России в 2024 году выросло на 3,1% - до 1,19 триллиона кВт.ч.
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Энергетика, Экономика, МОСКВА, АКРА, ЕЭС
00:17 12.02.2025
 
АКРА прогнозирует рост энергопотребления в ЕЭС в 2025 году на уровне 3%

АКРА прогнозирует рост энергопотребления в ЕЭС в 2025 году на уровне 3%

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) прогнозирует, что рост энергопотребления в Единой энергетической системе России (ЕЭС) по итогам текущего года сохранится и будет на уровне 3% относительно прошлого года, сообщило агентство.
"АКРА полагает, что по результатам 2025 года рост электропотребления в ЕЭС России сохранится и будет находиться в пределах 3% относительно показателя предыдущего года", - сказано в докладе.
Агентство также сообщило, что за период с начала года по 3 февраля показатели планового электропотребления в ЕЭС России продемонстрировали снижение относительно аналогичного периода прошлого года. Во второй ценовой зоне (Сибирь) снижение было равно 0,9%, тогда как в первой (европейская часть России и Урал) оно составило 2,9%. АКРА связывает тенденцию снижения главным образом с погодными условиями в этом году.
Ранее, в январе, председатель правления Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий заявлял, что потребление электроэнергии в России в 2024 году выросло на 3,1% - до 1,19 триллиона кВт.ч.
 
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