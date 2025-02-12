https://1prime.ru/20250212/aktsii-854885186.html

Российский рынок акций снова продемонстрировал рост

Российский рынок акций снова продемонстрировал рост - 12.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снова продемонстрировал рост

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 0,25% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 12.02.2025, ПРАЙМ

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2025-02-12T18:54+0300

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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 0,25% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,25%, до 3 025,63 пункта; индекс Мосбиржи в юанях подскочил на 2,23%, до 1 099,45 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,12%, до 1 013,46 пункта.

https://1prime.ru/20250212/rynok-854881144.html

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российский рынок акций, рост, мосбиржа