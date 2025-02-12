https://1prime.ru/20250212/aktsii-854887333.html
Российский рынок акций ускорил рост на новостях о разговоре Путина и Трампа
Российский рынок акций ускорил рост на новостях о разговоре Путина и Трампа - 12.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций ускорил рост на новостях о разговоре Путина и Трампа
Российский рынок акций в ходе вечерней сессии усилил рост, подбираясь к психологически важному уровню в 3100 пунктов, после новостей о состоявшемся телефонном... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T20:53+0300
2025-02-12T20:53+0300
2025-02-12T20:53+0300
экономика
российский рынок акций
рост
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии усилил рост, подбираясь к психологически важному уровню в 3100 пунктов, после новостей о состоявшемся телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20.20 мск рос на 2,38%, до 3 089,95 пункта. На пике он вплотную подбирался к 3 100 пунктам, достигнув 3 097,14 пункта. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом, он завершился недавно.
https://1prime.ru/20250212/mosbirzha-854887077.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1cefe0fad7ceef3f029591fa9ee6a475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский рынок акций, рост, владимир путин, дональд трамп
Экономика, российский рынок акций, рост, Владимир Путин, Дональд Трамп
Российский рынок акций ускорил рост на новостях о разговоре Путина и Трампа
Российский рынок акций усилил рост на новостях о разговоре Путина и Трампа
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии усилил рост, подбираясь к психологически важному уровню в 3100 пунктов, после новостей о состоявшемся телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20.20 мск рос на 2,38%, до 3 089,95 пункта. На пике он вплотную подбирался к 3 100 пунктам, достигнув 3 097,14 пункта.
Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов впервые с июля 2024 года
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом, он завершился недавно.