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Российский рынок акций ускорил рост на новостях о разговоре Путина и Трампа

Российский рынок акций ускорил рост на новостях о разговоре Путина и Трампа - 12.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций ускорил рост на новостях о разговоре Путина и Трампа

Российский рынок акций в ходе вечерней сессии усилил рост, подбираясь к психологически важному уровню в 3100 пунктов, после новостей о состоявшемся телефонном... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T20:53+0300

2025-02-12T20:53+0300

2025-02-12T20:53+0300

экономика

российский рынок акций

рост

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии усилил рост, подбираясь к психологически важному уровню в 3100 пунктов, после новостей о состоявшемся телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20.20 мск рос на 2,38%, до 3 089,95 пункта. На пике он вплотную подбирался к 3 100 пунктам, достигнув 3 097,14 пункта. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом, он завершился недавно.

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российский рынок акций, рост, владимир путин, дональд трамп