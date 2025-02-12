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"АльфаСтрахование" зафиксировало рост обращений по укусам клещей - 12.02.2025, ПРАЙМ
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"АльфаСтрахование" зафиксировало рост обращений по укусам клещей
"АльфаСтрахование" зафиксировало рост обращений по укусам клещей - 12.02.2025, ПРАЙМ
"АльфаСтрахование" зафиксировало рост обращений по укусам клещей
"АльфаСтрахование" зафиксировало рост обращений по укусам клещей в течение всего 2024 года - выплаты выросли на 5%, до 70 миллионов рублей, сообщил РИА Новости... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T07:57+0300
2025-02-12T07:57+0300
бизнес
финансы
общество
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новосибирск
альфастрахование
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "АльфаСтрахование" зафиксировало рост обращений по укусам клещей в течение всего 2024 года - выплаты выросли на 5%, до 70 миллионов рублей, сообщил РИА Новости страховщик. "Клещи стали серьезной круглогодичной угрозой: за медицинской помощью в "АльфаСтрахование" в 2024 году обратились более 18,3 тысячи человек. Изменение климата, мягкие зимы и непредсказуемая активность паразитов приводят к росту случаев укусов не только весной и летом, но и в самые неожиданные моменты. Как показывает статистика "АльфаСтрахования", столкнуться с клещами можно в самых разных местах. Выплаты за 2024 год составили более 70,053 миллиона рублей, выплаты за 2023 год - более 66,5 миллиона рублей", - отметили в компании. Там рассказали о случаях из практики. Так, например, оказалось, что на живых елях, которые покупаются к новогодним праздникам, нередко живут клещи. В тепле они просыпаются и ищут себе жертву. С такой ситуацией столкнулась одна из владелиц полиса. "Часто клещей на себе приносят животные. В "АльфаСтрахование" обратились родственники пожилой женщины, которая в силу здоровья из дома не выходит. С опасным неприятелем с прогулки вернулся четвероногий любимец семьи. Ушастого клещ не тронул, а вот бабушку – заразил боррелиозом. В итоге лечиться пришлось антибиотиками, но все закончилось хорошо", - также рассказали в компании. "Большинство обращений поступает в самый активный сезон жизни клещей – с весны по осень. Так, в Новосибирске клиент поехал на природу, ночевал в палатке и в один из дней с утра почувствовал головокружение и сильную слабость. Мужчина позвонил оператору, которая настояла на приеме инфекциониста. Анализы показали, что клещ был заражен. Лечение прошло успешно, клиенту удалось избежать энцефалита", - сообщил страховщик.
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бизнес, финансы, общество , москва, новосибирск, альфастрахование
Бизнес, Финансы, Общество , МОСКВА, НОВОСИБИРСК, АльфаСтрахование
07:57 12.02.2025
 
"АльфаСтрахование" зафиксировало рост обращений по укусам клещей

"АльфаСтрахование" зафиксировало рост обращений по укусам клещей в течение всего 2024 года

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "АльфаСтрахование" зафиксировало рост обращений по укусам клещей в течение всего 2024 года - выплаты выросли на 5%, до 70 миллионов рублей, сообщил РИА Новости страховщик.
"Клещи стали серьезной круглогодичной угрозой: за медицинской помощью в "АльфаСтрахование" в 2024 году обратились более 18,3 тысячи человек. Изменение климата, мягкие зимы и непредсказуемая активность паразитов приводят к росту случаев укусов не только весной и летом, но и в самые неожиданные моменты. Как показывает статистика "АльфаСтрахования", столкнуться с клещами можно в самых разных местах. Выплаты за 2024 год составили более 70,053 миллиона рублей, выплаты за 2023 год - более 66,5 миллиона рублей", - отметили в компании.
Там рассказали о случаях из практики. Так, например, оказалось, что на живых елях, которые покупаются к новогодним праздникам, нередко живут клещи. В тепле они просыпаются и ищут себе жертву. С такой ситуацией столкнулась одна из владелиц полиса.
"Часто клещей на себе приносят животные. В "АльфаСтрахование" обратились родственники пожилой женщины, которая в силу здоровья из дома не выходит. С опасным неприятелем с прогулки вернулся четвероногий любимец семьи. Ушастого клещ не тронул, а вот бабушку – заразил боррелиозом. В итоге лечиться пришлось антибиотиками, но все закончилось хорошо", - также рассказали в компании.
"Большинство обращений поступает в самый активный сезон жизни клещей – с весны по осень. Так, в Новосибирске клиент поехал на природу, ночевал в палатке и в один из дней с утра почувствовал головокружение и сильную слабость. Мужчина позвонил оператору, которая настояла на приеме инфекциониста. Анализы показали, что клещ был заражен. Лечение прошло успешно, клиенту удалось избежать энцефалита", - сообщил страховщик.
 
БизнесФинансыОбществоМОСКВАНОВОСИБИРСКАльфаСтрахование
 
 
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