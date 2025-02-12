https://1prime.ru/20250212/aliev-854863656.html

Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не присоединился к ВТО

Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не присоединился к ВТО - 12.02.2025, ПРАЙМ

Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не присоединился к ВТО

войные стандарты и протекционизм стали причиной отсутствия Азербайджана в Всемирной торговой организации (ВТО), заявил президент страны Ильхам Алиев. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T09:41+0300

2025-02-12T09:41+0300

2025-02-12T09:42+0300

экономика

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БАКУ, 12 фев – ПРАЙМ. войные стандарты и протекционизм стали причиной отсутствия Азербайджана в Всемирной торговой организации (ВТО), заявил президент страны Ильхам Алиев.В интервью китайскому телеканалу CGTN, Алиев отметил, что несмотря на длительные переговоры, Азербайджан не стал членом ВТО из-за тарифов и препятствий, которые нарушают основные ценности организации."Несмотря на активно проводимые на протяжении многих лет переговоры, причина, по которой Азербайджан до сих пор не является членом Всемирной торговой организации, заключается в протекционизме, двойных стандартах, тарифах", - подчеркнул президент.Он также отметил, что экономика Азербайджана самодостаточна и если все предложения страны по вступлению в ВТО будут выполнены, процесс присоединения будет более гладким.

https://1prime.ru/20250210/omv-854808806.html

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