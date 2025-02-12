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Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не присоединился к ВТО - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не присоединился к ВТО
Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не присоединился к ВТО - 12.02.2025, ПРАЙМ
Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не присоединился к ВТО
войные стандарты и протекционизм стали причиной отсутствия Азербайджана в Всемирной торговой организации (ВТО), заявил президент страны Ильхам Алиев. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T09:41+0300
2025-02-12T09:42+0300
экономика
азербайджан
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БАКУ, 12 фев – ПРАЙМ. войные стандарты и протекционизм стали причиной отсутствия Азербайджана в Всемирной торговой организации (ВТО), заявил президент страны Ильхам Алиев.В интервью китайскому телеканалу CGTN, Алиев отметил, что несмотря на длительные переговоры, Азербайджан не стал членом ВТО из-за тарифов и препятствий, которые нарушают основные ценности организации."Несмотря на активно проводимые на протяжении многих лет переговоры, причина, по которой Азербайджан до сих пор не является членом Всемирной торговой организации, заключается в протекционизме, двойных стандартах, тарифах", - подчеркнул президент.Он также отметил, что экономика Азербайджана самодостаточна и если все предложения страны по вступлению в ВТО будут выполнены, процесс присоединения будет более гладким.
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азербайджан, вто
Экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, ВТО
09:41 12.02.2025 (обновлено: 09:42 12.02.2025)
 
Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не присоединился к ВТО

Алиев назвал двойные стандарты причиной, по которой Азербайджан не вступил в ВТО

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Азербайджан. День второй
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Азербайджан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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БАКУ, 12 фев – ПРАЙМ. войные стандарты и протекционизм стали причиной отсутствия Азербайджана в Всемирной торговой организации (ВТО), заявил президент страны Ильхам Алиев.
В интервью китайскому телеканалу CGTN, Алиев отметил, что несмотря на длительные переговоры, Азербайджан не стал членом ВТО из-за тарифов и препятствий, которые нарушают основные ценности организации.
"Несмотря на активно проводимые на протяжении многих лет переговоры, причина, по которой Азербайджан до сих пор не является членом Всемирной торговой организации, заключается в протекционизме, двойных стандартах, тарифах", - подчеркнул президент.
Он также отметил, что экономика Азербайджана самодостаточна и если все предложения страны по вступлению в ВТО будут выполнены, процесс присоединения будет более гладким.
OMV - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
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ЭкономикаАЗЕРБАЙДЖАНВТО
 
 
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