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Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не присоединился к ВТО
Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не присоединился к ВТО - 12.02.2025, ПРАЙМ
Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не присоединился к ВТО
войные стандарты и протекционизм стали причиной отсутствия Азербайджана в Всемирной торговой организации (ВТО), заявил президент страны Ильхам Алиев. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T09:41+0300
2025-02-12T09:41+0300
2025-02-12T09:42+0300
экономика
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БАКУ, 12 фев – ПРАЙМ. войные стандарты и протекционизм стали причиной отсутствия Азербайджана в Всемирной торговой организации (ВТО), заявил президент страны Ильхам Алиев.В интервью китайскому телеканалу CGTN, Алиев отметил, что несмотря на длительные переговоры, Азербайджан не стал членом ВТО из-за тарифов и препятствий, которые нарушают основные ценности организации."Несмотря на активно проводимые на протяжении многих лет переговоры, причина, по которой Азербайджан до сих пор не является членом Всемирной торговой организации, заключается в протекционизме, двойных стандартах, тарифах", - подчеркнул президент.Он также отметил, что экономика Азербайджана самодостаточна и если все предложения страны по вступлению в ВТО будут выполнены, процесс присоединения будет более гладким.
https://1prime.ru/20250210/omv-854808806.html
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азербайджан, вто
Экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, ВТО
Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не присоединился к ВТО
Алиев назвал двойные стандарты причиной, по которой Азербайджан не вступил в ВТО
БАКУ, 12 фев – ПРАЙМ. войные стандарты и протекционизм стали причиной отсутствия Азербайджана в Всемирной торговой организации (ВТО), заявил президент страны Ильхам Алиев.
В интервью китайскому телеканалу CGTN, Алиев отметил, что несмотря на длительные переговоры, Азербайджан не стал членом ВТО из-за тарифов и препятствий, которые нарушают основные ценности организации.
"Несмотря на активно проводимые на протяжении многих лет переговоры, причина, по которой Азербайджан до сих пор не является членом Всемирной торговой организации, заключается в протекционизме, двойных стандартах, тарифах", - подчеркнул президент.
Он также отметил, что экономика Азербайджана самодостаточна и если все предложения страны по вступлению в ВТО будут выполнены, процесс присоединения будет более гладким.
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