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Апелляция отклонила иск Минпромторга к "Туполеву" на пять миллиардов рублей

Апелляция отклонила иск Минпромторга к "Туполеву" на пять миллиардов рублей - 12.02.2025, ПРАЙМ

Апелляция отклонила иск Минпромторга к "Туполеву" на пять миллиардов рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, отклонившую иск министерства промышленности и торговли России, которое требовало взыскать | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T07:23+0300

2025-02-12T07:23+0300

2025-02-12T07:23+0300

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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, отклонившую иск министерства промышленности и торговли России, которое требовало взыскать с авиастроительной компании ПАО "Туполев" около 5 миллиардов рублей по проекту создания самолета ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобу Минпромторга на решение арбитражного суд Москвы, после чего оно вступило в законную силу. "Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - приводится в карточке дела результат рассмотрения апелляции истца. Постановление апелляционного суда, как и решение суда первой инстанции, не опубликовано, поскольку разбирательство с февраля 2024 года, со стадии предварительных слушаний, проходило в закрытом режиме. В картотеке говорится только, что арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск. Суд перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме по ходатайству ответчика. Как пояснил представитель "Туполева", 90% документов, которые ответчик собирается представить в суд, касаются создания самолета ПАК ДА. Юрист говорил, что "в целях своей защиты" ответчик собирался "представлять совсекретные документы". В этом иске Минпромторг просил взыскать неустойку по государственному контракту от 26 декабря 2017 года. В материалах суда предмет контракта не уточняется, но из открытых источников усматривается, что он связан с проектом создания ПАК ДА. ПАК ДА разрабатывается с широким применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Как сообщал в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда был утвержден окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке был отдан снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению. ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.

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