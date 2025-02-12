Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Апелляция отклонила иск Минпромторга к "Туполеву" на пять миллиардов рублей - 12.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250212/apelljatsija-854861590.html
Апелляция отклонила иск Минпромторга к "Туполеву" на пять миллиардов рублей
Апелляция отклонила иск Минпромторга к "Туполеву" на пять миллиардов рублей - 12.02.2025, ПРАЙМ
Апелляция отклонила иск Минпромторга к "Туполеву" на пять миллиардов рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, отклонившую иск министерства промышленности и торговли России, которое требовало взыскать | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T07:23+0300
2025-02-12T07:23+0300
бизнес
россия
экономика
москва
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854861590.jpg?1739334227
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, отклонившую иск министерства промышленности и торговли России, которое требовало взыскать с авиастроительной компании ПАО "Туполев" около 5 миллиардов рублей по проекту создания самолета ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобу Минпромторга на решение арбитражного суд Москвы, после чего оно вступило в законную силу. "Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - приводится в карточке дела результат рассмотрения апелляции истца. Постановление апелляционного суда, как и решение суда первой инстанции, не опубликовано, поскольку разбирательство с февраля 2024 года, со стадии предварительных слушаний, проходило в закрытом режиме. В картотеке говорится только, что арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск. Суд перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме по ходатайству ответчика. Как пояснил представитель "Туполева", 90% документов, которые ответчик собирается представить в суд, касаются создания самолета ПАК ДА. Юрист говорил, что "в целях своей защиты" ответчик собирался "представлять совсекретные документы". В этом иске Минпромторг просил взыскать неустойку по государственному контракту от 26 декабря 2017 года. В материалах суда предмет контракта не уточняется, но из открытых источников усматривается, что он связан с проектом создания ПАК ДА. ПАК ДА разрабатывается с широким применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Как сообщал в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда был утвержден окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке был отдан снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению. ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Минпромторг
07:23 12.02.2025
 
Апелляция отклонила иск Минпромторга к "Туполеву" на пять миллиардов рублей

Апелляция отклонила иск Минпромторга к "Туполеву" на пять миллиардов рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, отклонившую иск министерства промышленности и торговли России, которое требовало взыскать с авиастроительной компании ПАО "Туполев" около 5 миллиардов рублей по проекту создания самолета ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации).
Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобу Минпромторга на решение арбитражного суд Москвы, после чего оно вступило в законную силу. "Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - приводится в карточке дела результат рассмотрения апелляции истца.
Постановление апелляционного суда, как и решение суда первой инстанции, не опубликовано, поскольку разбирательство с февраля 2024 года, со стадии предварительных слушаний, проходило в закрытом режиме. В картотеке говорится только, что арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск.
Суд перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме по ходатайству ответчика. Как пояснил представитель "Туполева", 90% документов, которые ответчик собирается представить в суд, касаются создания самолета ПАК ДА. Юрист говорил, что "в целях своей защиты" ответчик собирался "представлять совсекретные документы".
В этом иске Минпромторг просил взыскать неустойку по государственному контракту от 26 декабря 2017 года. В материалах суда предмет контракта не уточняется, но из открытых источников усматривается, что он связан с проектом создания ПАК ДА.
ПАК ДА разрабатывается с широким применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Как сообщал в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда был утвержден окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке был отдан снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению.
ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала