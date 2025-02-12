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Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки, пишут СМИ
Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки, пишут СМИ - 12.02.2025, ПРАЙМ
Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки, пишут СМИ
Компания Apple вслед за Google начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки, сказано в публикации издания Bloomberg. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T10:27+0300
2025-02-12T10:27+0300
2025-02-12T10:27+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Компания Apple вслед за Google начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки, сказано в публикации издания Bloomberg."Компания Apple Inc. переименовывает "Мексиканский залив" в "Залив Америки" в своем приложении "Карты" в соответствии с указом, подписанным президентом США Дональдом Трампом", - говорится в материале агентства. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки. Компания Google накануне сообщила, что официально начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки.По данным Bloomberg, изменения были внесены в приложение в США, и вскоре распространятся на устройства Apple по всему миру.Apple Maps является одним из ключевых приложений компании, доступным на устройствах, таких как iPhone, iPad и Mac, а также имеет веб-версию. Ранее Google также объявила о переименовании Мексиканского залива в Американский залив.
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мексиканский залив, сша, apple, бизнес
Политика, Мексиканский залив, США, Apple, Бизнес
Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки, пишут СМИ
Bloomberg: компания Apple переименовывает "Мексиканский залив" в "Залив Америки"
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ.
Компания Apple вслед за Google начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки, сказано
в публикации издания Bloomberg.
"Компания Apple Inc. переименовывает "Мексиканский залив" в "Залив Америки" в своем приложении "Карты" в соответствии с указом, подписанным президентом США Дональдом Трампом", - говорится в материале агентства.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки. Компания Google накануне сообщила, что официально начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки.
По данным Bloomberg, изменения были внесены в приложение в США, и вскоре распространятся на устройства Apple по всему миру.
Apple Maps является одним из ключевых приложений компании, доступным на устройствах, таких как iPhone, iPad и Mac, а также имеет веб-версию. Ранее Google также объявила о переименовании Мексиканского залива в Американский залив.
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