https://1prime.ru/20250212/aviareysy-854878829.html
Планируется запустить прямые рейсы между Нижним Новгородом и Сухумом
Планируется запустить прямые рейсы между Нижним Новгородом и Сухумом - 12.02.2025, ПРАЙМ
Планируется запустить прямые рейсы между Нижним Новгородом и Сухумом
Субсидированные прямые перелеты планируется организовать между Нижним Новгородом и столицей Абхазии Сухумом, сообщил глава российского города Юрий Шалабаев. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T15:41+0300
2025-02-12T15:41+0300
2025-02-12T15:43+0300
экономика
нижний новгород
сухум
авиарейсы
https://cdnn.1prime.ru/img/78567/09/785670903_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8428a46075cb890d35e97a862e1dcca.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - ПРАЙМ. Субсидированные прямые перелеты планируется организовать между Нижним Новгородом и столицей Абхазии Сухумом, сообщил глава российского города Юрий Шалабаев. Глава Нижнего Новгорода находится с рабочим визитом в Сухуме, где на встрече с руководством города были приняты важные решения по стратегическому партнерству между городами-побратимами. "Сейчас проводим работу по субсидированию прямых авиаперелетов из Нижнего Новгорода в Сухум. Свою роль в этом сыграли несколько ключевых факторов: большой интерес нижегородцев к отдыху в Абхазии и сухумцев - в Нижнем, начало работы после многих лет простоя собственного аэропорта в Сухуме, и, конечно, наши крепкие партнерские отношения и искренняя заинтересованность обеих сторон в их развитии", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые возьмут на себя обязательства по осуществлению пассажирских перевозок. "Рассчитываем, что в ближайшее время достигнем необходимых договоренностей", - отметил глава Нижнего Новгорода.
https://1prime.ru/20241205/bilet-853366006.html
нижний новгород
сухум
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78567/09/785670903_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_bc29273e74be59202470880b1b5f3c62.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, сухум, авиарейсы
Экономика, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Сухум, авиарейсы
Планируется запустить прямые рейсы между Нижним Новгородом и Сухумом
Власти: прямые авиарейсы могут связать Нижний Новгород и Сухум
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - ПРАЙМ. Субсидированные прямые перелеты планируется организовать между Нижним Новгородом и столицей Абхазии Сухумом, сообщил глава российского города Юрий Шалабаев.
Глава Нижнего Новгорода находится с рабочим визитом в Сухуме, где на встрече с руководством города были приняты важные решения по стратегическому партнерству между городами-побратимами.
"Сейчас проводим работу по субсидированию прямых авиаперелетов из Нижнего Новгорода в Сухум. Свою роль в этом сыграли несколько ключевых факторов: большой интерес нижегородцев к отдыху в Абхазии и сухумцев - в Нижнем, начало работы после многих лет простоя собственного аэропорта в Сухуме, и, конечно, наши крепкие партнерские отношения и искренняя заинтересованность обеих сторон в их развитии", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале.
Опоздавшим на авиарейс пассажирам разрешат использовать обратный билет
Он также сообщил, что сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые возьмут на себя обязательства по осуществлению пассажирских перевозок. "Рассчитываем, что в ближайшее время достигнем необходимых договоренностей", - отметил глава Нижнего Новгорода.