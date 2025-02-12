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Планируется запустить прямые рейсы между Нижним Новгородом и Сухумом - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Планируется запустить прямые рейсы между Нижним Новгородом и Сухумом
Планируется запустить прямые рейсы между Нижним Новгородом и Сухумом - 12.02.2025, ПРАЙМ
Планируется запустить прямые рейсы между Нижним Новгородом и Сухумом
Субсидированные прямые перелеты планируется организовать между Нижним Новгородом и столицей Абхазии Сухумом, сообщил глава российского города Юрий Шалабаев. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T15:41+0300
2025-02-12T15:43+0300
экономика
нижний новгород
сухум
авиарейсы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - ПРАЙМ. Субсидированные прямые перелеты планируется организовать между Нижним Новгородом и столицей Абхазии Сухумом, сообщил глава российского города Юрий Шалабаев. Глава Нижнего Новгорода находится с рабочим визитом в Сухуме, где на встрече с руководством города были приняты важные решения по стратегическому партнерству между городами-побратимами. "Сейчас проводим работу по субсидированию прямых авиаперелетов из Нижнего Новгорода в Сухум. Свою роль в этом сыграли несколько ключевых факторов: большой интерес нижегородцев к отдыху в Абхазии и сухумцев - в Нижнем, начало работы после многих лет простоя собственного аэропорта в Сухуме, и, конечно, наши крепкие партнерские отношения и искренняя заинтересованность обеих сторон в их развитии", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые возьмут на себя обязательства по осуществлению пассажирских перевозок. "Рассчитываем, что в ближайшее время достигнем необходимых договоренностей", - отметил глава Нижнего Новгорода.
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нижний новгород, сухум, авиарейсы
Экономика, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Сухум, авиарейсы
15:41 12.02.2025 (обновлено: 15:43 12.02.2025)
 
Планируется запустить прямые рейсы между Нижним Новгородом и Сухумом

Власти: прямые авиарейсы могут связать Нижний Новгород и Сухум

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - ПРАЙМ. Субсидированные прямые перелеты планируется организовать между Нижним Новгородом и столицей Абхазии Сухумом, сообщил глава российского города Юрий Шалабаев.
Глава Нижнего Новгорода находится с рабочим визитом в Сухуме, где на встрече с руководством города были приняты важные решения по стратегическому партнерству между городами-побратимами.
"Сейчас проводим работу по субсидированию прямых авиаперелетов из Нижнего Новгорода в Сухум. Свою роль в этом сыграли несколько ключевых факторов: большой интерес нижегородцев к отдыху в Абхазии и сухумцев - в Нижнем, начало работы после многих лет простоя собственного аэропорта в Сухуме, и, конечно, наши крепкие партнерские отношения и искренняя заинтересованность обеих сторон в их развитии", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале.
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Он также сообщил, что сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые возьмут на себя обязательства по осуществлению пассажирских перевозок. "Рассчитываем, что в ближайшее время достигнем необходимых договоренностей", - отметил глава Нижнего Новгорода.
 
ЭкономикаНИЖНИЙ НОВГОРОДСухумавиарейсы
 
 
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