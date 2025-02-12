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"Автотор" произвел первую партию кроссоверов для маломобильных граждан

"Автотор" произвел первую партию кроссоверов для маломобильных граждан - 12.02.2025, ПРАЙМ

"Автотор" произвел первую партию кроссоверов для маломобильных граждан

Калининградский "Автотор" произвел первую партию кроссоверов с ручным управлением для маломобильных граждан, сообщает пресс-служба предприятия. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T21:24+0300

2025-02-12T21:24+0300

2025-02-12T21:25+0300

экономика

автотор

кроссоверы

маломобильные граждане

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КАЛИНИНГРАД, 12 фев - ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" произвел первую партию кроссоверов с ручным управлением для маломобильных граждан, сообщает пресс-служба предприятия. "На заводе "Автотор" произведена первая партия кроссоверов с ручным управлением. Оснащение автомобилей системой ручного управления внедрено в технологический процесс в режиме конвейерного производства... Первая партия автомобилей, адаптированных для эксплуатации маломобильными гражданами, в количестве 200 автомобилей сошла с конвейера в начале февраля", - говорится в сообщении. Отмечается, что технология применена специалистами инновационно-технологического центра "Автотор" для выпуска специальной модификации кроссовера SWM G01. SWM G01 с ручным управлением прошел сертификацию в ФГУП НАМИ (Государственный научный центр РФ). Оборудованные ручным управлением автомобили были также протестированы инструкторами автошколы ДОСААФ России. "Отличительной особенностью автомобиля является эргономичное и соответствующее стандартам безопасности расположение рычага управления, который установлен справа от руля", - добавили в пресс-службе. В 2024 году предприятие в пилотном режиме выпустило первые автомобили для маломобильных граждан на базе модели BAIC U5 PLUS. В октябре 2024 года один из автомобилей данной модели, оснащенный ручным управлением, был передан для тестовой эксплуатации в качестве учебно-экзаменационного автомобиля для обучения вождению маломобильных граждан в учебном комбинате ДОСААФ. "Автотор" – один из ведущих российских автопроизводителей, крупнейшее предприятие обрабатывающей промышленности Калининградской области. Компания основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. С момента начала работы предприятиями "Автотор" произведено более 2,6 миллиона (более 220 моделей) автомобилей всемирно известных брендов.

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автотор, кроссоверы, маломобильные граждане