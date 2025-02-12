https://1prime.ru/20250212/banki-854869743.html
Крупные банки не меняют ставки вкладов перед заседанием ЦБ
Крупные банки не меняют ставки вкладов перед заседанием ЦБ - 12.02.2025, ПРАЙМ
Крупные банки не меняют ставки вкладов перед заседанием ЦБ
Крупные банки России не меняют ставки вкладов перед заседанием совета директоров Центробанка в эту пятницу, 14 февраля, выяснило РИА Новости, проанализировав... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T11:00+0300
2025-02-12T11:00+0300
2025-02-12T11:00+0300
экономика
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/57/839195755_59:0:1567:848_1920x0_80_0_0_bd0dc445516df43db53d253a273640be.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Крупные банки России не меняют ставки вкладов перед заседанием совета директоров Центробанка в эту пятницу, 14 февраля, выяснило РИА Новости, проанализировав сайты кредитных организаций. ВТБ с 4 февраля не изменял ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка на шесть месяцев составляет 22,6%, следует из информации на сайте кредитной организации. Максимальная ставка в Альфа-банке сохранилась на уровне 23% годовых при открытии вклада "Альфа вклад для новых денег" онлайн на девять месяцев. Согласно онлайн-приложению Сбербанка, ставки по вкладам остались так же без изменений - максимальная для клиентов "с премиальной подпиской" составляет 22,25% годовых. Максимальная ставка у Т-Банка с конца декабря осталась на уровне 19,78% для вклада сроком на 24 месяца, а доходность при этом - 24% годовых. Согласно сайту кредитной организации, максимальная ставка в Газпромбанке сохранилась на уровне 25% годовых при открытии вклада онлайн на срок 181 день. Максимальная ставка по рублевым вкладам Россельхозбанка на три и шесть месяцев осталась на уровне 22,5%, следует из данных кредитной организации.
https://1prime.ru/20250211/stavka-854832875.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/57/839195755_247:0:1378:848_1920x0_80_0_0_da269292a86026668624dc4e81b105ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
Крупные банки не меняют ставки вкладов перед заседанием ЦБ
Крупные банки не меняют ставки вкладов перед заседанием ЦБ 14 февраля
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Крупные банки России не меняют ставки вкладов перед заседанием совета директоров Центробанка в эту пятницу, 14 февраля, выяснило РИА Новости, проанализировав сайты кредитных организаций.
ВТБ с 4 февраля не изменял ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка на шесть месяцев составляет 22,6%, следует из информации на сайте кредитной организации.
Максимальная ставка в Альфа-банке сохранилась на уровне 23% годовых при открытии вклада "Альфа вклад для новых денег" онлайн на девять месяцев.
Согласно онлайн-приложению Сбербанка, ставки по вкладам остались так же без изменений - максимальная для клиентов "с премиальной подпиской" составляет 22,25% годовых.
Максимальная ставка у Т-Банка с конца декабря осталась на уровне 19,78% для вклада сроком на 24 месяца, а доходность при этом - 24% годовых.
Согласно сайту кредитной организации, максимальная ставка в Газпромбанке сохранилась на уровне 25% годовых при открытии вклада онлайн на срок 181 день. Максимальная ставка по рублевым вкладам Россельхозбанка на три и шесть месяцев осталась на уровне 22,5%, следует из данных кредитной организации.
Глава РСПП рассказал об ожиданиях бизнеса в отношении ставки ЦБ