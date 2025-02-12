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Крупные банки не меняют ставки вкладов перед заседанием ЦБ - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Крупные банки не меняют ставки вкладов перед заседанием ЦБ
Крупные банки не меняют ставки вкладов перед заседанием ЦБ - 12.02.2025, ПРАЙМ
Крупные банки не меняют ставки вкладов перед заседанием ЦБ
Крупные банки России не меняют ставки вкладов перед заседанием совета директоров Центробанка в эту пятницу, 14 февраля, выяснило РИА Новости, проанализировав... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T11:00+0300
2025-02-12T11:00+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Крупные банки России не меняют ставки вкладов перед заседанием совета директоров Центробанка в эту пятницу, 14 февраля, выяснило РИА Новости, проанализировав сайты кредитных организаций. ВТБ с 4 февраля не изменял ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка на шесть месяцев составляет 22,6%, следует из информации на сайте кредитной организации. Максимальная ставка в Альфа-банке сохранилась на уровне 23% годовых при открытии вклада "Альфа вклад для новых денег" онлайн на девять месяцев. Согласно онлайн-приложению Сбербанка, ставки по вкладам остались так же без изменений - максимальная для клиентов "с премиальной подпиской" составляет 22,25% годовых. Максимальная ставка у Т-Банка с конца декабря осталась на уровне 19,78% для вклада сроком на 24 месяца, а доходность при этом - 24% годовых. Согласно сайту кредитной организации, максимальная ставка в Газпромбанке сохранилась на уровне 25% годовых при открытии вклада онлайн на срок 181 день. Максимальная ставка по рублевым вкладам Россельхозбанка на три и шесть месяцев осталась на уровне 22,5%, следует из данных кредитной организации.
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банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
11:00 12.02.2025
 
Крупные банки не меняют ставки вкладов перед заседанием ЦБ

Крупные банки не меняют ставки вкладов перед заседанием ЦБ 14 февраля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Крупные банки России не меняют ставки вкладов перед заседанием совета директоров Центробанка в эту пятницу, 14 февраля, выяснило РИА Новости, проанализировав сайты кредитных организаций.
ВТБ с 4 февраля не изменял ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка на шесть месяцев составляет 22,6%, следует из информации на сайте кредитной организации.
Максимальная ставка в Альфа-банке сохранилась на уровне 23% годовых при открытии вклада "Альфа вклад для новых денег" онлайн на девять месяцев.
Согласно онлайн-приложению Сбербанка, ставки по вкладам остались так же без изменений - максимальная для клиентов "с премиальной подпиской" составляет 22,25% годовых.
Максимальная ставка у Т-Банка с конца декабря осталась на уровне 19,78% для вклада сроком на 24 месяца, а доходность при этом - 24% годовых.
Согласно сайту кредитной организации, максимальная ставка в Газпромбанке сохранилась на уровне 25% годовых при открытии вклада онлайн на срок 181 день. Максимальная ставка по рублевым вкладам Россельхозбанка на три и шесть месяцев осталась на уровне 22,5%, следует из данных кредитной организации.
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