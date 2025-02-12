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Голикова отметила снижение уровня бедности в России - 12.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Голикова отметила снижение уровня бедности в России
Голикова отметила снижение уровня бедности в России - 12.02.2025, ПРАЙМ
Голикова отметила снижение уровня бедности в России
Уровень бедности в России уменьшился на 37% в III квартале прошлого года по сравнению с 2018 годом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T11:03+0300
2025-02-12T11:03+0300
экономика
общество
рф
татьяна голикова
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Уровень бедности в России уменьшился на 37% в III квартале прошлого года по сравнению с 2018 годом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Благодаря принятым мерам поступательно снижается уровень бедности. По сравнению с 2018 годом снижение составило 37% - до 8% по итогам III квартала 2024 года", - сказала Голикова в видеообращении к участникам Социального форума "Социальные приоритеты в развитии ответственного бизнеса - вклад в достижение национальных целей" Она отметила и постепенное снижение бедности среди многодетных семей. Этому способствуют меры социальной и финансовой поддержки семей, доступность дошкольного образования. Голикова подчеркнула, что родители получают все больше возможностей сохранять профессиональные компетенции и получать дополнительное образование, находясь в отпуске по уходу за ребенком. По данным вице-премьера, бесплатное переобучение за время действия национального проекта "Демография" с 2018 по 2024 год прошли почти миллион человек в России, в том числе 260 тысяч женщин с детьми дошкольного возраста. Программа переобучения будет продолжена и в новом национальном проекте "Кадры", добавила Голикова.
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общество , рф, татьяна голикова
Экономика, Общество , РФ, Татьяна Голикова
11:03 12.02.2025
 
Голикова отметила снижение уровня бедности в России

Голикова: уровень бедности в России снизился на 37% в III квартале 2024 года

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Уровень бедности в России уменьшился на 37% в III квартале прошлого года по сравнению с 2018 годом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Благодаря принятым мерам поступательно снижается уровень бедности. По сравнению с 2018 годом снижение составило 37% - до 8% по итогам III квартала 2024 года", - сказала Голикова в видеообращении к участникам Социального форума "Социальные приоритеты в развитии ответственного бизнеса - вклад в достижение национальных целей"
Она отметила и постепенное снижение бедности среди многодетных семей. Этому способствуют меры социальной и финансовой поддержки семей, доступность дошкольного образования. Голикова подчеркнула, что родители получают все больше возможностей сохранять профессиональные компетенции и получать дополнительное образование, находясь в отпуске по уходу за ребенком.
По данным вице-премьера, бесплатное переобучение за время действия национального проекта "Демография" с 2018 по 2024 год прошли почти миллион человек в России, в том числе 260 тысяч женщин с детьми дошкольного возраста. Программа переобучения будет продолжена и в новом национальном проекте "Кадры", добавила Голикова.
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