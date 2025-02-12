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Голикова отметила снижение уровня бедности в России

Голикова отметила снижение уровня бедности в России - 12.02.2025, ПРАЙМ

Голикова отметила снижение уровня бедности в России

Уровень бедности в России уменьшился на 37% в III квартале прошлого года по сравнению с 2018 годом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T11:03+0300

2025-02-12T11:03+0300

2025-02-12T11:03+0300

экономика

общество

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татьяна голикова

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Уровень бедности в России уменьшился на 37% в III квартале прошлого года по сравнению с 2018 годом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Благодаря принятым мерам поступательно снижается уровень бедности. По сравнению с 2018 годом снижение составило 37% - до 8% по итогам III квартала 2024 года", - сказала Голикова в видеообращении к участникам Социального форума "Социальные приоритеты в развитии ответственного бизнеса - вклад в достижение национальных целей" Она отметила и постепенное снижение бедности среди многодетных семей. Этому способствуют меры социальной и финансовой поддержки семей, доступность дошкольного образования. Голикова подчеркнула, что родители получают все больше возможностей сохранять профессиональные компетенции и получать дополнительное образование, находясь в отпуске по уходу за ребенком. По данным вице-премьера, бесплатное переобучение за время действия национального проекта "Демография" с 2018 по 2024 год прошли почти миллион человек в России, в том числе 260 тысяч женщин с детьми дошкольного возраста. Программа переобучения будет продолжена и в новом национальном проекте "Кадры", добавила Голикова.

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общество , рф, татьяна голикова