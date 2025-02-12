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В Белоруссии оценили подготовку договора с РФ о равных правах потребителей - 12.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Белоруссии оценили подготовку договора с РФ о равных правах потребителей
В Белоруссии оценили подготовку договора с РФ о равных правах потребителей - 12.02.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии оценили подготовку договора с РФ о равных правах потребителей
Проект белорусско-российского соглашения по обеспечению равных прав потребителей находится в высокой степени готовности, сообщила пресс-служба министерства... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T11:45+0300
2025-02-12T11:45+0300
экономика
россия
белоруссия
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МИНСК, 12 фев - ПРАЙМ. Проект белорусско-российского соглашения по обеспечению равных прав потребителей находится в высокой степени готовности, сообщила пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии. По ее данным, эта тема обсуждалась в ходе рабочей встречи главы МАРТ Артура Карповича с главой Роспотребнадзора Анной Поповой состоялась в формате видеоконференцсвязи. "В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с заключением межправительственного соглашения по обеспечению равных прав потребителей… В настоящее время завершается работа по реализации пункта 2 декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства от 6 декабря 2024 года… Пунктом… поручено заключить соглашение по обеспечению равных прав потребителей. Отмечено, что соглашение находится в высокой степени готовности", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что проектом соглашения предусматривается определение взаимодействие сторон, а также создание Совета Союзного государства по защите прав потребителей, в которые будут включены представители МАРТ, Роспотребнадзора, общественных объединений потребителей сторон. Кроме того, говорится в сообщении, стороны рассмотрели возможность проведения совместного заседания коллеги МАРТ и Роспотребнадзора для предметного и детального обсуждения вопросов защиты прав потребителей Белоруссии и России, а также совершенствование действующего законодательства.
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россия, белоруссия
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
11:45 12.02.2025
 
В Белоруссии оценили подготовку договора с РФ о равных правах потребителей

МАРТ: договор Белоруссии и России о равных правах потребителей почти готов

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 12 фев - ПРАЙМ. Проект белорусско-российского соглашения по обеспечению равных прав потребителей находится в высокой степени готовности, сообщила пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии.
По ее данным, эта тема обсуждалась в ходе рабочей встречи главы МАРТ Артура Карповича с главой Роспотребнадзора Анной Поповой состоялась в формате видеоконференцсвязи.
"В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с заключением межправительственного соглашения по обеспечению равных прав потребителей… В настоящее время завершается работа по реализации пункта 2 декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства от 6 декабря 2024 года… Пунктом… поручено заключить соглашение по обеспечению равных прав потребителей. Отмечено, что соглашение находится в высокой степени готовности", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте министерства.
Отмечается, что проектом соглашения предусматривается определение взаимодействие сторон, а также создание Совета Союзного государства по защите прав потребителей, в которые будут включены представители МАРТ, Роспотребнадзора, общественных объединений потребителей сторон.
Кроме того, говорится в сообщении, стороны рассмотрели возможность проведения совместного заседания коллеги МАРТ и Роспотребнадзора для предметного и детального обсуждения вопросов защиты прав потребителей Белоруссии и России, а также совершенствование действующего законодательства.
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