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Бензин Аи-92 подешевел на российской бирже

Бензин Аи-92 подешевел на российской бирже - 12.02.2025, ПРАЙМ

Бензин Аи-92 подешевел на российской бирже

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжила снижение: только за среду она снизилась по... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T14:14+0300

2025-02-12T14:14+0300

2025-02-12T14:14+0300

экономика

россия

бензин

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжила снижение: только за среду она снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 2,8% - до 54 235 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Продолжила дешеветь и марка Аи-95 - за день на 1,86%, до 57 967 рублей за тонну. Зимнее дизельное топливо подешевело сильнее остальных сортов: в среду его цена снизилась на 1,28%, до 58 032 рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизтоплива опустилась на 0,67%, до 56 050 рублей за тонну, летнего - на 0,11%, до 55 103 рублей. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 4,53%, до 17 758 рублей, мазута - на 0,56%, до 31 272 рублей. В то же время цена на авиакеросин выросла на 0,19% - до 82 150 рублей за тонну. Во вторник вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что кабмин вместе с Минэнерго проработает предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полностью запретить на месяц экспорт бензина из России. ФАС считает, что соответствующая мера будет стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевной. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.

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россия, бензин