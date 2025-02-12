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Биржи АТР в среду преимущественно растут

Биржи АТР в среду преимущественно растут - 12.02.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР в среду преимущественно растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно увеличиваются, свидетельствуют данные торгов. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T07:51+0300

2025-02-12T07:51+0300

2025-02-12T07:51+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно увеличиваются, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,01%, до 3 317,83 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,13%, до 2 010,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,66%, до 21 648,75 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,16%, до 2 543,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,46%, до 8 523 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,21%, до 38 882 пунктов. Внимание трейдеров сохраняется вокруг торговой политики США. Президент страны Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Ранее правительство Японии обратилось к администрации Трампа с запросом об освобождении Токио от новых пошлин. Южная Корея заявила, что окажет поддержку своим компаниям, пострадавшим от повышения США пошлин на импорт стали и алюминия.

сша

москва

азиатско-тихоокеанский регион

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