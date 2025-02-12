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Бизнес ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21% - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Бизнес ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21%
Бизнес ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21% - 12.02.2025, ПРАЙМ
Бизнес ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21%
Бизнес ожидает сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 21% годовых на заседании в пятницу, при этом ее снижение маловероятно - регулятор несколько раз | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T06:29+0300
2025-02-12T06:29+0300
финансы
банки
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рф
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банк россии
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Бизнес ожидает сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 21% годовых на заседании в пятницу, при этом ее снижение маловероятно - регулятор несколько раз уже отмечал, что требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени, заявил РИА Новости член генсовета, руководитель подкомитета по публичным рынкам капитала "Деловой России" Алексей Лазутин. "Наиболее вероятным сценарием видится сохранение ключевой ставки на уровне 21% на заседании 14 февраля. Вряд ли ЦБ снизит ставку - в последнем обзоре трендов регулятор три раза употребляет фразу о том, что "требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени", одновременно указывая на высокий потребительский спрос и отсутствие признаков перехода к устойчивому замедлению цен", - сказал Лазутин и уточнил, что с такой риторикой Банка России надеяться на снижение ставки в пятницу не стоит. "Но если ставка, напротив, будет повышена, то это поставит вопрос о том, не увидим ли мы уже в этом году волну банкротств компаний, не выдержавших роста долговой нагрузки", - добавил он. По его мнению, дальнейшее ужесточение ДКП приведет к снижению предпринимательской активности, ухудшению качества товаров и услуг и в дальнейшем к их дефициту. "Такого варианта допустить никак нельзя - эту позицию уже высказали российские бизнес-объединения. Поэтому с точки зрения здравого смысла единственным вариантом видится текущее сохранение ставки", - отметил Лазутин. По его мнению, "идеальным сценарием для бизнеса" было бы снижение ставки, и пока этого не случилось, нужно бизнес поддерживать. Лазутин предложил разработать механизм поддержки компаний для минимизации дефолтов и банкротств - ввести упрощенный механизм получения кредитных каникул и реструктуризации облигационных займов. "И, безусловно, нужно облегчать компаниям доступ на рынки капитала, где они могут привлечь средства на развитие. А наращивание предпринимательской активности будет поддерживать экономику предложения, которая нивелирует инфляционное давление со стороны спроса", - заключил он. В пятницу будет первое заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в текущем году. Банк России 20 декабря 2024 года неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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192
40
192
40
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финансы, банки, россия, москва, рф, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, банк Россия, Банк России
06:29 12.02.2025
 
Бизнес ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21%

Бизнес ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21% на заседании 14 февраля

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Бизнес ожидает сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 21% годовых на заседании в пятницу, при этом ее снижение маловероятно - регулятор несколько раз уже отмечал, что требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени, заявил РИА Новости член генсовета, руководитель подкомитета по публичным рынкам капитала "Деловой России" Алексей Лазутин.
"Наиболее вероятным сценарием видится сохранение ключевой ставки на уровне 21% на заседании 14 февраля. Вряд ли ЦБ снизит ставку - в последнем обзоре трендов регулятор три раза употребляет фразу о том, что "требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени", одновременно указывая на высокий потребительский спрос и отсутствие признаков перехода к устойчивому замедлению цен", - сказал Лазутин и уточнил, что с такой риторикой Банка России надеяться на снижение ставки в пятницу не стоит.
"Но если ставка, напротив, будет повышена, то это поставит вопрос о том, не увидим ли мы уже в этом году волну банкротств компаний, не выдержавших роста долговой нагрузки", - добавил он.
По его мнению, дальнейшее ужесточение ДКП приведет к снижению предпринимательской активности, ухудшению качества товаров и услуг и в дальнейшем к их дефициту. "Такого варианта допустить никак нельзя - эту позицию уже высказали российские бизнес-объединения. Поэтому с точки зрения здравого смысла единственным вариантом видится текущее сохранение ставки", - отметил Лазутин.
По его мнению, "идеальным сценарием для бизнеса" было бы снижение ставки, и пока этого не случилось, нужно бизнес поддерживать. Лазутин предложил разработать механизм поддержки компаний для минимизации дефолтов и банкротств - ввести упрощенный механизм получения кредитных каникул и реструктуризации облигационных займов.
"И, безусловно, нужно облегчать компаниям доступ на рынки капитала, где они могут привлечь средства на развитие. А наращивание предпринимательской активности будет поддерживать экономику предложения, которая нивелирует инфляционное давление со стороны спроса", - заключил он.
В пятницу будет первое заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в текущем году. Банк России 20 декабря 2024 года неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
 
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