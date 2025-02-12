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Дефицит бюджета США вырос больше прогноза

Дефицит бюджета США вырос больше прогноза - 12.02.2025, ПРАЙМ

Дефицит бюджета США вырос больше прогноза

Дефицит бюджета Соединенных Штатов в январе вырос до $128,64 млрд с декабрьских $86,732 млрд, свидетельствуют данные Минфина США. | 12.02.2025, ПРАЙМ

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экономика

дефицит бюджета сша

рост

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Соединенных Штатов в январе вырос до $128,64 млрд с декабрьских $86,732 млрд, свидетельствуют данные Минфина США. Эксперты, которых опросил портал Trading Economics, прогнозировали январский показатель дефицита бюджета на уровне $88,1 млрд.В январе 2024 года был зафиксирован дефицит в размере $21,93 млрд.Согласно отчету американского Минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 18,6% в годовом выражении и составили 641,935 миллиарда долларов, доходы - на 13% - до $513,294 млрд.

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дефицит бюджета сша, рост